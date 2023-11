Giorgetto Giugiaro 'Tesla Cybertruck? Né bello né brutto ma venderà, è fuori dagli schemi'

Il Tesla Cybertruck ha diviso in due la critica fra chi storce il naso e chi invece lo apprezza per il suo design al di fuori dagli schemi. Sembrerebbe far parte di questa seconda schiera il leggendario designer Giorgetto Giugaro, che appare in perfetta sintonia con il team di progettazione del pick-up elettrico.

Il designer del secolo, che quest'anno ha compiuto 85 anni di età, ha parlato ai microfoni di NPR e mai chiacchierata sul tema Cybertruck è stata più azzeccata tenendo conto che dalla penna di Giorgetto è uscita la DeLorean DMC-12, auto che non venne apprezzata fino a che il film Ritorno al Futuro non la fece diventare mitologica.

Tra l'altro proprio negli scorsi giorni una DeLorean è stata avvistata vicina ad un Cybertruck, e inoltre è all'auto del film che si ispira la vettura di Musk. Dopo questa lunga e doverosa premessa veniamo alle parole di Giugiaro che non ha affatto condannato il Cybertruck: "Quando si esce dagli schermi è quasi sempre visto come una provocazione. Succede in tutti i campi, dall'arredamento alla cucina, ecc. Tutti vogliono distinguersi; è una necessità del mercato e il Cybertruck avrà sicuramente successo, ne sono sicuro. Sono convinto che troverà i suoi estimatori”. Giorgetto poi chiarisce: "Non voglio giudicare il Cybertruck né bello né brutto ma avrà i suoi ammiratori che vogliono un veicolo che si distingua".

Chiaro quindi il pensiero del designer italiano convinto che alla fine, piaccia o non piaccia, il pick-up elettrico avrà sicuramente successo anche se ad oggi il tutto appare ancora come un grosso punto di domanda, quando mancano solo 15 giorni alla data di consegna.

Nessuno conosce le principali specifiche dell'auto elettrica, a cominciare da un aspetto basilare, il prezzo. Non vi è certezza nemmeno su dimensioni e peso, e lo stesso si può dire della batteria, di cui non si conoscono autonomia, potenza e tempi di ricarica. Tanti dilemmi che speriamo possano essere risolti quanto prima dal buon Musk.