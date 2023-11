Giocare a GTA 5 sullo schermo di una Tesla: con l'app di Steam si può fare

Dall’ultimo aggiornamento avvenuto nel 2021, le Tesla Model S e Model X montano un computer di bordo super potente, anche sul fronte grafico, tanto da poter essere paragonato a una PS5 (la nuova Tesla Model S potente quanto PS5). Ebbene guardate un utente che gioca a GTA 5 sullo schermo dell’auto...

Perché un’automobile elettrica ha un computer di bordo così potente? Beh la Guida Autonoma (seppur di livello 2, per ora) ha bisogno di tanta potenza di calcolo: deve analizzare i dati provenienti dalle varie telecamere di bordo, deve gestire tutte le funzioni della vettura, reagire in tempo reale a ciò che avviene nell’ambiente circostante. Le Tesla odierne sono pronte anche a far funzionare feature che saranno rilasciate solo i prossimi anni, pensiamo alla Guida Autonoma di Livello 3 oppure alla possibilità di avere il mondo circostante ricreato in tempo reale in 3D grazie all’Unreal Engine 5.

Tutta questa potenza (di calcolo e grafica) può essere utilizzata anche per videogiocare, trasformando di fatto la Tesla in una console su quattro ruote. Anzi, più che una console proprio un PC da gaming: le auto di Elon Musk infatti integrano l’app di Steam, solitamente associata al mondo dei PC. Ebbene su YouTube è possibile ammirare un utente che gioca senza problemi a GTA 5 sullo schermo da 17” della sua Model S, un video che l’account ufficiale di Tesla ha ripreso twittando: “Play Grand Theft Auto while doing grand theft auto!”, ricordando inoltre che è possibile sfruttare l'audio surround e i sedili comodi...

La concorrenza sta facendo di tutto per raggiungere le auto della grande T sul fronte del software e delle funzioni, a oggi però non esiste ancora nessuna autovettura al di fuori di quelle di Elon Musk capaci di farvi giocare titoli AAA direttamente sullo schermo dell’infotainment. È una feature superflua e tutt’altro che essenziale? Certo, ma è anche una grande prova di forza. E poi volete mettere la soddisfazione di scorrazzare per Los Santos mentre magari state ricaricando l’auto alla colonnina? L’app di Steam sulle Tesla più evolute è presente dallo scorso aggiornamento di Natale 2022.