Giocare Crysis su una Tesla con mouse e tastiera: si può fare!!

Che vi piacciano o meno, bisogna riconoscere che le Tesla di Elon Musk più che semplici automobili sono dei veri e propri computer su ruote. Di recente inoltre sono addirittura diventati dei PC da gaming grazie all'arrivo dell'app di Steam. App con cui è possibile far girare anche Crysis...

Qui su Everyeye lo sappiamo bene: Crysis è uno sparatutto in prima persona sviluppato da Crytek che ha cambiato a suo modo il mondo del gaming - soprattutto per gli amanti della PC Master Race. Ai tempi del debutto, nel 2007, il titolo è addirittura diventato il benchmark perfetto per testare le potenzialità dei vari sistemi di gioco, poiché la sua grafica mozzafiato era in grado di mettere in crisi anche le configurazioni più estreme.

Oggi ovviamente esistono giochi molto più complessi dal punto di vista grafico, nel 2020 però anche Crysis ha avuto la sua versione rimasterizzata ed è proprio questa variante che si può giocare in ottima qualità sulle nuove Tesla (la stessa Tesla ha pubblicato un video su Twitter) con tanto di mouse e tastiera. A partire dal 2021, Model S e Model X montano un processore grafico da 10 TeraFLOPS di potenza per la gestione della Guida Autonoma e dell'infotainment, app di Steam compresa.



Ovviamente Crysis non è il solo titolo AAA che è possibile giocare sulle nuove Tesla, gli appassionati possono anche godersi capolavori come The Witcher 3: Wild Hunt, Horizon Zero Dawn, il God of War del 2018, Cyberpunk 2077 e persino Elden Ring. Beh sicuramente un ottimo modo per ingannare il tempo in fase di ricarica...