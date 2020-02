A Ginevra arrivano Microlino 2.0 e Microletta: caratteristiche e prezzi

Ricordate la mitica microcar del Cugino It in varie iterazioni del personaggio su piccolo schermo? Bene, perché quel design potrebbe presto tornare di moda, rilanciato dal prossimo Salone di Ginevra grazie alla Microlino 2.0.

Probabilmente, se seguite il mondo della micro-mobilità, questo nome non vi sarà del tutto nuovo. Del Microlino 1.0 si parla già da anni, la vettura però non è mai riuscita ad arrivare sulle strade, commercializzata in modo serio. Oggi l'azienda tedesca potrà finalmente vendere la sua creatura ma con delle modifiche ben precise, motivo per cui si è optato per il nome 2.0.

Il design della nuova vettura è stato scelto in collaborazione con le 17.000 persone che avevano preordinato il Microlino 1.0, che ha ottenuto una struttura del tutto nuova, un retro più largo per aumentare la stabilità su strada, un motore elettrico più potente di quello originale. Della nuova Microlino possiamo già mostrarvi le immagini esterne, a Ginevra invece fra qualche giorno vedremo anche gli interni, mentre è molto interessante scoprire range e costo: avremo 200 km di autonomia per un prezzo al pubblico di 12.000 euro.

Se vi sembra tanto, oppure non vi piace il design del mezzo, Microlino e Artega hanno anche creato un grazioso scooter a tre ruote che può raggiungere gli 80 km/h e godere di un'autonomia di 100 km. Il prezzo della Microletta, questo il nome dello scooter, è di 4.900 euro.