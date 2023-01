Gina Lollobrigida e le auto: quella volta in cui guidò una Ferrari 430 Scuderia a Roma

Si sono celebrati oggi i funerali della Diva Gina Lollobrigida, artista di fama mondiale scomparsa negli scorsi giorni all'età di 95 anni. Nel corso della sua lunga e luminosa carriera, la Bersagliera ha avuto il privilegio di guidare alcune intramontabili fuoriserie, compresa una Rossa di Maranello.

Era infatti il 2011, dodici anni fa, quando Gina Lollobrigida si presentò al Teatro Brancaccio di Roma per la prima del musical “Mamma Mia”, guidando (non a bordo va sottolineato), una splendida Ferrari 430 Scuderia. All'epoca la Diva aveva 84 anni ma non mostrò alcuna titubanza nel portare fra le strade romane il mito del cavallino rampante, con tanto di cintura a 4 punte.

Difficile trovare un esempio simile nella storia recente dell'Italia, ma la “Lollo”, così come veniva ricordata simpaticamente, ha accettato la sfida, guidando la 430 Scuderia con tanto di cofano nero e altri dettagli da corsa, domando abilmente l'incredibile motore V8 aspirato e il cambio automatico dietro al volante.

La F430 è stata una berlinetta prodotta a Maranello dal 2004 al 2009 e divenne la sostituta della Ferrari 360 Modena, messa in vendita a meno di una Twingo di recente. La versione Scuderia arrivò solo nel 2007, sviluppata in collaborazione con il campionissimo Michael Schumacher, reduce dal 54esimo compleanno pochi giorni fa. Era una versione alleggerita del modello di serie, e pensata appositamente per la pista.

Il peso era stato ridotto di ben 100 chilogrammi, mentre il motore raggiungeva una potenza di 510 cavalli per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e una velocità di punta di 320 km/h. Ovviamente la F430 non è stata l'unica auto su cui Gina Lollobrigida ha avuto il piacere di salire visto che nel corso della sua sfavillante vita ha potuto guidare o essere accompagnata su classiche come la Rolls Royce Silver Cloud, ma anche una splendida Mercedes 190 SL, e infine la mitica Citroen DS 19.