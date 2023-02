Ralph Gilles, capo design Stellantis: 'Ecco perché cromature e pelle stanno scomparendo'

L'industria automobilistica sta vivendo una vera e propria rivoluzione in questi ultimi anni. Complice la diffusione delle auto elettriche e le nuove esigenze della Generazione Z, le case di tutto il mondo stanno cercando di adattarsi ai nuovi bisogni dei clienti e lo sa bene Ralph Gilles, capo design di Stellantis.

Parlando con l'agenzia Reuters il responsabile della progettazione dei 14 marchi che compongono il famoso gruppo di automobili dalla vena spiccatamente italiana, ha spiegato che per andare incontro alle nuove esigenze del mercato si stanno assumendo dei giovani designer di età compresa fra i 20 e i 30 anni che "che non capiscono di cromature". I dettagli cromati potrebbero quindi scomparire nei prossimi anni dalle vetture, ma ciò non sarà l'unica “mancanza”.

Sempre secondo Gilles, infatti, a breve anche la pelle potrebbe non essere più utilizzata sui sedili e sugli interni delle auto, soprattutto quelle di lusso: "potrebbe essere una caratteristica anti-vendita in futuro", ha detto il capo designer di Stellantis, sottolineando in particolare l'aspetto vegano ed animalista della vicenda, alla luce degli attivisti in tal campo sempre più numerosi. Gilles non ha saputo dire quali potrebbero essere i materiali del futuro ma molti nell'industria automobilistica stanno pensando ad alternative più ecologiche anche per via della minor presenza di carbonio.

Un elemento caratteristico degli ultimi anni sembrerebbe essere invece l'illuminazione a LED, e a riguardo bisogna citare il caso di Mazda e degli indicatori che simulano il battito cardiaco. Altro esempio riguarda Volkswagen con le sue maniglie attivate tramite gesture, grazie al riconoscimento via LED.

In ogni caso, non è tutto perduto per i tradizionalisti afferma ancora Gilles, visto che, stando al suo modo di vedere, la diffusione delle elettriche dovrebbe salvare il mercato delle berline, tenendo conto della necessità di dare vita a forme sempre più aerodinamiche che meglio si sposino con il consumo di batterie.