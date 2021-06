Una gigantesca flotta di modelli Tesla è pronta alla consegna nel mercato europeo

Molto spesso abbiamo visto video registrati da droni che mostravano parcheggi straripanti di Tesla, oppure parcheggi letteralmente vuoti, e le teorie a riguardo sono sempre colorite. Quando sono vuoti si dice che la casa non abbia più ordini, quando sono pieni invece si pensa che siano invendute. A chi dobbiamo credere?

Di recente abbiamo saputo che le vendite di Tesla in Cina sono crollate, a causa di alcuni malfunzionamenti che hanno scatenato le ire dei rispettivi proprietari, ma dopo poco un altro report parlava di record di vendite nel paese in questione. Insomma, come di consueto la rete non è in grado di offrire verità assolute, e bisogna prendere tutto con le pinze, compreso il video che trovate in calce all’articolo.

Stando alla registrazione però, al porto di Zeebrugge, in Belgio, possiamo vedere un’imponente flotta di vetture Tesla, sbarcate e pronte per la consegna in tutta Europa. Nulla vieta che anche questo video possa essere una “bufala”, ma la teoria potrebbe essere veritiera, dal momento che Tesla aveva annunciato una forte spinta nella consegna dei suoi modelli nel Q2 dell’anno, nella fattispecie nei mesi di aprile, maggio e giugno. E la spinta nelle consegne riguarda anche l’Australia, non a caso ci sono dei video simili, che mostrano moltissime auto pronte alla consegna.

Il mondo dell’auto sta cambiando e sta affrontando numerose problematiche, prima tra tutte la carenza di chip, e in genere le vendite sono calate a livello globale, ma se i video che vediamo narrano il vero, Tesla sembrerebbe in grado di battere le avversità ancora una volta.