La Gigafactory Tesla in Messico richiederà tempo, ma avrà una linea produttiva tutta nuova

Di recente Munro ha spiegato perché il Messico è il luogo più adatto alla nuova Gigafactory Tesla, ma una cosa è certa, richiederà più tempo del previsto per essere portata a termine, perché come sappiamo si occuperà anche dell’ipotetica Model 2, la Tesla più compatta ed economica della gamma.

Nei piani di Elon Musk c’era la volontà di battere ogni record in termini di tempo nel tirare su e avviare la nuova Gigafactory messicana, andando quindi a migliorare i soli 9 mesi che ci sono voluti per avviare la fabbrica di Shangai, ma come anticipato ciò non avverrà.

Per produrre il modello compatto, la Gigafactory in Messico adotterà una linea di produzione dedicata e completamente nuova, che al momento è ancora in fase di “studio” per poter ottimizzare tutto il processo produttivo. La conferma arriva direttamente dal governatore Samuel Garcia Sepulveda che, stando a quanto riportato da Teslarati, avrebbe dichiarato: "All'inizio, si diceva che Tesla volesse battere il record di Shanghai di nove mesi, ma con gli incontri che abbiamo avuto, il nuovo modello che vogliono fprodurre, che è il modello economico che sarà venduto in maniera massiccia, richiederà una linea di produzione completamente nuova”.

A tal proposito, ricordiamo che Tesla ha intenzione di produrre circa 4 milioni di EV entry-level entro il 2030, dunque la linea produttiva dovrà essere curata in ogni minimo particolare così da permettere il raggiungimento di numeri del genere.