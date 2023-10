Dentro la Tesla Gigafactory Nevada: dove Elon Musk produce le sue batterie

Un rapido sguardo alla Gigafactory di Tesla sparse per il mondo ci porta negli Stati Uniti, in Nevada, precisamente nella contea di Stoney. La Giga Nevada, la primissima costruita con questo nome ufficiale, attualmente produce batterie agli ioni di litio per tutti gli attuali veicoli ad eccezione per quelli provenienti dalla fabbrica di Shangai.

Il sito e i piani per la costruzione furono annunciati il 4 settembre 2014, in collaborazione con le autorità statali. L'impianto si estende per circa 500.000 metri quadri e all'interno della fabbrica vengono prodotte le celle 2170 e, in futuro, le 4680. In aggiunta alle batterie la Gigafactory produce vari componenti, tra cui motori elettrici, elettronica di potenza, sistemi di accumulo energetico e altri componenti chiave per i veicoli elettrici.

Tesla ha annunciato piani ambiziosi per ulteriori investimenti nella Gigafactory, tra cui un investimento di 3,6 miliardi di dollari (Panasonic è un grande e storico investitore della giga Nevada) per la produzione delle prossime celle 4680 e un piano per la produzione del camion elettrico Semi, con un obiettivo fissato a circa 50.000 unità all'anno. In questo momento la fabbrica sta producendo qualche unità del Semi per i vari test e sta adeguando le strutture per prepararsi alla produzione di massa.

L'impianto conta una forza lavoro totale di circa 100.000 dipendenti (in occasione del maxi sciopero negli Stati Uniti Tesla potrebbe alzare anch'essa lo stipendio ai propri operari). Nel 2021 fu annunciato dallo stesso Elon Musk l'obiettivo di aumentare la capacità produttiva della Gigafactory Nevada entro la fine del 2023.