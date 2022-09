Una nuova Gigafactory Tesla in Canada? Gli indizi dicono di si

Gli Stati Uniti hanno una lunghissima tradizione di impianti storici riservati alla costruzione di motori, ora però anche il vicino Canada vuole dire la sua approfittando della nuova mobilità elettrica. Il Governo locale ha confermato di aver parlato con Tesla e altri produttori per una nuova fabbrica nel Paese.

L'obbiettivo del governo canadese è costruire almeno una nuova fabbrica di auto elettriche nel Paese. Per realizzarlo sono mesi che il Governo dialoga con i produttori, e fra questi si è affacciata anche Tesla, che potrebbe costruire la sua prima Gigafactory canadese. La società di Elon Musk ha intenzione di produrre 20 milioni di veicoli elettrici entro la fine del decennio e per riuscirci ha bisogno di mettere in funzione almeno altre 8 Gigafactory rispetto a quelle che possiede oggi.

Attualmente Tesla possiede impianti a Fremont, Buffalo (dove però non si costruiscono automobili), Shanghai, Berlino e Austin, con questi ultimi due messi in funzione solo nel 2022. Come abbiamo detto in apertura, il governo canadese ha parlato anche con altri produttori, sembra proprio però che Tesla sia la più decisa a realizzare una fabbrica nel Paese. È stato lo stesso Elon Musk ha confermare, lo scorso giugno, di essere alla ricerca di un nuovo sito produttivo in Nord America, con diversi indizi che portavano proprio al Canada come terra papabile.

Il magnate ha anche detto che avrebbe confermato il sito della nuova fabbrica entro la fine dell'anno, dunque sapremo tutto a breve. Nel frattempo Elon Musk ha dato altri dettagli lo scorso mese, al meeting annuale con gli azionisti, confermando in qualche modo di star parlando con le autorità canadesi in Ontario. Tesla ha anche fatto visita a una miniera di grafite in Quebec, situata in quella che viene definita la "Battery Valley", insomma il Canada sembra essere una terra perfetta per l'automaker, logisticamente parlando.

Nel frattempo la Tesla Model Y costruita a Berlino ha guadagnato 5 Stelle Euro NCAP.