Nella Gigafactory Tesla di Austin sono arrivate due casse contenenti batterie 4680

Un sacco di appassionati monitorano i movimenti che succedono nelle Gigafactory Tesla sparse per il mondo, e in particolare Jeff Roberts pubblica quotidianamente dei filmati registrati con un drone dedicati all'immensa Gigafactory di Austin, in Texas. E nel video di ieri appare un camion caricato con due misteriose casse di legno.

All’interno dell’imballaggio dovrebbero trovarsi le tanto chiacchierate batterie 4680. Elon Musk aveva annunciato già due anni fa che avrebbe investito al massimo sulla produzione di queste particolari batterie, in collaborazione con Panasonic (di recente Panasonic ha rivelato le celle delle batterie 4680), che garantiranno una maggiore densità energetica che si traduce in un’autonomia migliorata e una riduzione del peso rispetto alle batterie attuali, a parità di capacità.

Tornando al carico del camion, si pensa che le casse contengano proprio le batterie perché sull’imballaggio sono riportate due scritte che non lasciano molti dubbi, come descrive lo stesso Roberts: “Siamo stati fortunati oggi con l'arrivo delle consegne di apparecchiature di produzione Cathode Line 1 e Anode Line 1, e non sono rimaste a lungo in magazzino; pochi minuti dall'arrivo, il camion Anode Line 1 si è diretto all'interno dell'area di produzione delle celle della batteria, che è il "quadrante" nord-ovest della fabbrica! Ciò significa che le batterie 4680 potrebbero essere pronte per entrare presto nei veicoli di produzione e tutto è iniziato il GIORNO 468: coincidenza?”.

Sembra quindi che l’adozione delle nuove batterie sia sempre più vicina, anche se richiederà ancora del lavoro, dal momento che l’adozione di queste nuove unità comporta anche la necessità di apportare delle modifiche strutturali e al sistema di raffreddamento.