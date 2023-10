Cosa sappiamo sulla nuova Tesla Giga Mexico: Elon Musk si prepara al modello economico

La Gigafactory del Messico di Tesla, conosciuta anche come Gigafactory 6, è un impianto di produzione automobilistica dell'omonima azienda americana ancora in costruzione, che sorgerà vicino alla città di Monterrey, in Messico. L'investimento totale nell'impianto ammonta a circa 10 miliardi di dollari.

L'annuncio della realizzazione della struttura è stato fatto il 23 febbraio del 2023, con l'area complessiva che sarà di ben 2,9 chilometri quadrati. Tesla potrà così sfruttare i bassi costi della manodopera locale, le sovvenzioni governative e la vicinanza al mercato nordamericano. L’impianto produrrà veicoli elettrici (ancora non è chiaro quali) che saranno esportati in tutto il mondo, probabilmente qui nascerà la Tesla economica da 25.000 dollari. Inoltre, nelle dichiarazioni della stessa Tesla, si parla di esportazione per via aerea, il che suggerisce che probabilmente non saranno prodotte solo auto e che l'impianto sarà dedicato alla produzione di specifiche componentistiche che verranno poi assemblate altrove.

Proprio come nella Gigafactory del Texas (cosa produce Tesla in Texas?) non è da escludere che Tesla abbia in mente di lavorare a progetti futuri e di dedicare questo nuovo impianto produttivo messicano anche alla produzione di componenti specifici per tecnologie non ancora rivelate. Infine questo progetto richiede una strettissima collaborazione fra Tesla e il governo messicano, in particolare con l'amministrazione locale del Nuevo Leon. Diversi interventi nell'area includeranno la costruzione di infrastrutture elettriche, idriche, stradali e ferroviarie.

Inizialmente Tesla aveva previsto di terminare i lavori entro il 2025, ma recentemente gli stessi fornitori dell'azienda americana hanno dichiarato che non inizieranno le consegne prima del 2026, suggerendo che le tempistiche per l'avvio della produzione della fabbrica messicana saranno leggermente più lunghe del previsto.