Dentro la Tesla Giga Berlin: l'impianto europeo che produce la Model Y Performance

La Giga Berlino è la prima e unica Gigafactory di Tesla in Europa. Il progetto ha visto una competizione fra diversi Paesi europei che si candidarono per la realizzazione della fabbrica nel proprio territorio, al netto anche degli ingenti finanziamenti dell'Unione Europea.

Già dal 2015 si parlava di un impianto europeo che avrebbe preso il nome di Gigafactory 2. In seguito agli iter burocratici, il numero 2 venne poi assegnato alla Gigafactory di New York. La scelta definitiva della zona di Brandeburgo a 35 km dal centro di Berlino fu ufficializzata del 2019 e l'approvazione definitiva fu concessa all'inizio di Marzo 2022, la produzione prese il via ad Aprile dello stesso anno. L'intera fabbrica sorge in un'area complessiva di 3.2 chlometri quadrati.



All'interno dell'impianto vengono attualmente prodotti i pacchi batteria, i propulsori elettrici e la Tesla Model Y che è l'auto più venduta in Europa nella sua versione Performance. Il ritmo di produzione è cresciuto rapidamente nel corso dell'ultimo anno: si è passati dalle 1.000 unità a settimana di Giugno 2022 fino al traguardo delle 5.000 unità a Marzo 2023, anche se ultimamente si è registrata una leggera flessione per via del calo della manodopera. Ad oggi la forza lavoro totale ammonta a circa 11.000 dipendenti.



La Gigafactory di Berlino è anche una vera e propria fabbrica 4.0, con pannelli solari sul tetto che forniscono il grosso del fabbisogno energetico dell'impianto e, addirittura, una piscina sul tetto con tanto di zona lounge. Per permettere agli operatori di raggiungere la fabbrica Tesla ha persino creato una nuova linea di treni che fa la spola da Berlino.