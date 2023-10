Dentro la Giga Shanghai di Tesla: è l'impianto EV più grande al mondo

La Gigafactory situata nella cittadina di Nanhui presso l'area di Pudong nella città di Shangai, che prende il nome di Giga Shangai (o "Tesla Shangai Super Factory"), è la terza mega fabbrica di Tesla. Costruita e inaugurata nel 2019 è adibita alla produzione dei veicoli Tesla Model 3 e Model Y (quest'ultima in versione per il mercato cinese).

L'impianto di Shangai è considerato il più produttivo al mondo, la stessa Tesla ha dichiarato di riuscire a produrre ben 750.000 veicoli l'anno, con un ritmo che si attesta ad un veicolo ogni 40 secondi. All'interno della Giga Shangai vengono anche assemblate le colonnine Supercharger.

Inoltre la prossima auto compatta di Tesla, che probabilmente prenderà il nome di Tesla Model 2 (ecco come potrebbe essere la prossima Tesla Model 2) verrà prodotta proprio in questo stabilimento. Come da leggi cinesi la proprietà dell'impianto non è di Tesla, ma è in concessione per 50 anni secondo precisi accordi con il governo, che ha sovvenzionato l'opera per un ammontare di circa 520 milioni di dollari.

L'area totale dell'impianto occupa un volume di circa 666 metri quadrati e conta il numero più alto di impiegati fra tutte le Gigafactory con ben 20.000 dipendenti. Sebbene fosse stato pianificato un progetto d'espansione dell'impianto, iniziato nel 2021, il governo cinese ha stoppato l'operazione per via degli investimenti di Tesla nella tecnologia Starlink per uso militare.