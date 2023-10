Dentro la Giga New York di Tesla: dove Elon Musk produce i pannelli solari

Dopo avervi parlato della Gigafactory del Nevada, adesso arriviamo nella città di Buffalo per la seconda megafabbrica di Tesla che prende il nome di "Giga New York". Questo stabilimento è stato costruito nel 2014 e completato nel 2017 e si occupa principalmente della produzione dei pannelli solari di Tesla (tetto solare) e dei compressori.

All'interno della Giga New York lavora anche il team di analisti specializzati che si occupa di analizzare i dati provenienti dall'autopilot dei veicoli Tesla al fine di apportare modifiche e miglioramenti (ecco l'ultimo processo indetto contro Tesla per via di presunte disfunzioni dell'autopilot). L'intera area sulla quale oggi sorge la fabbrica Tesla era originariamente una nota acciaieria del paese che è stata completamente riconvertita con metodi sostenibili.

Attualmente è uno dei più importanti conglomerati degli Stati Uniti adibiti alla produzione di pannelli fotovoltaici, l'impianto era di proprietà della startup Solar City che, dopo l'acquisizione da parte di Elon Musk, è diventata membro ufficiale della famiglia Tesla.

Il piano industriale è stato concordato direttamente con lo stato di New York e prevede un aumento della forza produttiva di 5.000 unità entro 10 anni (a partire dal 2017). A partire dal 2020 la Giga New York è anche produttore di alcune componentistiche fondamentali per le colonnine Tesla Supercharge.