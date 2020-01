La Gigafactory 4 divide la popolazione tedesca: in arrivo manifestazioni pro Tesla

In Germania la Gigafactory 4 di Tesla, l'impianto che sarà costruito in questo 2020, sta portando non poco scompiglio nella popolazione della zona di Grunheide - ovvero il sito dove la società californiana erigerà la fabbrica.

Nelle ultime settimane non sono state poche le polemiche relative all'arrivo di Tesla nella zona. La prima ha riguardato il prezzo di vendita dell'area, considerato ben al di sotto del reale valore, in secondo luogo per fare spazio al mostro industriale Tesla dovrà abbattere 150 ettari di alberi, una soluzione che non è piaciuta ai cittadini limitrofi. Questo ha portato diverse persone a manifestare contro la costruzione della fabbrica, domenica 19 gennaio invece è in programma una mobilitazione a favore, chiamata Grunheide for Future e organizzata da Martin Hilderbrandt.

Queste le sue parole: "Un alto numero di residenti a Grunheide è a favore dell'arrivo di Tesla, una vera opportunità per questa regione. Non vogliamo porre ostacoli o mettere bastoni fra le ruote a chi potrebbe portare il futuro in questa zona. Al contrario vogliamo discutere con Tesla per capire come creare la fabbrica nel modo più sostenibile possibile, in grado di portare benefici all'azienda come a noi cittadini. Non vogliamo assolutamente mettere gli uni contro gli altri".

Tesla sembra ben disposta al dialogo, tanto che martedì scorso ha aperto un centro informazioni proprio per accogliere le proposte e le lamentele dei cittadini locali. Anche il ministro dell'agricoltura tedesco Axel Vogel ha gettato acqua sul fuoco: "Tesla stessa si è offerta di compensare la perdita degli ettari di foresta. Non solo vuole costruire un impianto a zero emissioni di CO2, vuole anche che l'intera industria tedesca dell'auto diventi 100% elettrica." Ricordiamo che la Gigafactory 4 dovrebbe essere già attiva nel 2021 con la costruzione delle prime Tesla Model Y europee.