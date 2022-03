Dentro la nuova Giga Berlin di Tesla: consegnate le prime Model Y europee

Oggi 22 marzo 2022 è un giorno storico per Tesla: apre ufficialmente il nuovo impianto Gigafactory Berlin-Brandenburg, dopo circa due anni di lavori. In data odierna l'azienda ha anche consegnato le prime 30 Model Y europee ad altrettanti fortunati proprietari.

Annunciata nel novembre del 2019, i lavori di costruzione della Gigafactory Berlin-Brandenburg sono iniziati ufficialmente nella primavera del 2020. Solo a marzo 2022 però la fabbrica ha ottenuto tutti i permessi necessari per iniziare la produzione, nonostante le linee fossero pronte dal mese di gennaio. La prima vettura prodotta dall'impianto è la Tesla Model Y, nello specifico la variante Performance, con la Gigafactory Berlin-Brandenburg che fornirà auto a tutti i mercati Tesla europei - Italia compresa ovviamente.

La fabbrica, altamente integrata verticalmente, combina diverse unità produttive in un sito di 300 ettari e uno stabilimento totale di 227.000 m2. A pieno regime, circa 12.000 dipendenti produrranno automobili, celle di batterie, batterie, motori elettrici, parti in plastica, sedili, assali e tanto altro. La capacità annuale è stimata in 500.000 Model Y e fino a 50 GWh di batterie; di fatto parliamo della più grande fabbrica di auto elettriche d'Europa per capacità.

Oggi più di 3.000 dipendenti hanno già iniziato a lavorare presso l'impianto, con Tesla che ne assumerà altre migliaia nei prossimi mesi. Ricordiamo che i 30 fortunati che ritireranno oggi le prime Model Y Performance si porteranno a casa vetture da 514 km di autonomia WLTP con cerchi Überturbine da 21” e freni Performance. L'auto accelera da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, con lo spoiler in fibra di carbonio che migliora la stabilità alle alte velocità. Il suo prezzo di listino è di 68.990 euro, i nuovi ordini hanno consegna stimata aprile 2022. Se siete invece interessati alla LR AWD, ecco i nostri 5 motivi per comprare la nuova Tesla Model Y Long Range.