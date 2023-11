Il Giappone è scettico: 'Perchè l'elettrico? Ci interessa solo usare meno carburante'

Come vi raccontiamo spesso e volentieri il Giappone rappresenta un mondo a se per quanto riguarda le auto (e non solo). Nell'isola nipponica spopolano le kei-car, piccole vetture che forse da noi non potrebbero mai funzionare ma che fanno parte della cultura locale.

Il Giappone è una delle grandi patrie dell'auto, ma è l'unica che non sta accogliendo le auto elettriche, a differenza invece di quanto stanno facendo Cina e Stati Uniti, e, seppur a fatica, anche l'Europa.

Perchè questa riluttanza verso gli EV? Autocar, autorevole quotidiano britannico, ha cercato di analizzare a fondo il problema tramite la penna di Marc Tisshaw, che premette: “Il Giappone si chiede perché dovrebbe passare all’elettrico solo perché il resto del mondo lo è, date le circostanze energetiche molto diverse in cui si trova. Vuole semplicemente usare meno carburante, indipendentemente da dove provenga”.

In Giappone sono sempre stati estremamente attenti al risparmio energetico, ed a questo si deve la grande diffusione degli ibridi, al momento il tipo di alimentazione che va per la maggiore in patria ma anche in Ue.

Di fatto si tratta di vetture che non utilizzano significativamente più materie prime ne tanto meno sono dispendiosi in termini energetici, e tutto ciò al giapponese piace parecchio. "In Giappone, la maggior parte dell'energia che viene importata", afferma Jeff Guyton, direttore finanziario di Mazda, sottolineando che “L’idrogeno e gli ibridi utilizzano meno energia”.

E ancora: "In Giappone hanno un'idea diversa su cosa significhi un veicolo a zero emissioni di carbonio. Non deve essere per forza un veicolo elettrico, basta che abbia basse emissioni sia in linea con gli obiettivi ambientali. Tutto ciò è molto pragmatico”.

Nonostante di fatto il Giappone sia stata la patria dell'auto elettrica, visto che la prima green mainstrean è stata la Nissan Leaf, i giapponesi hanno accolto gli EV in maniera un po' scettica, puntando ad automobili più efficienti come le ibride o le sopracitate Kei-car, fenomeno tipico del Giappone che non conosce crisi.

“I produttori di automobili giapponesi sono stati indietro nella transizione verso i veicoli elettrici, il che non è da loro - racconta Sam Fiorani di AutoForecast Solutions - tradizionalmente, Toyota, Honda e Nissan sono all’avanguardia in nuovi settori come le utilitarie, i piccoli camion, i SUV e gli ibridi. Credendo che gli ibridi, compresi gli ibridi plug-in, avrebbero contribuito in gran parte alla riduzione delle emissioni, hanno ritardato gli investimenti necessari per sviluppare i moderni veicoli elettrici”.

La pensa però diversamente Jun Nagata, responsabile globale delle comunicazioni di Toyota, secondo cui non è vero che il Giappone sia stato lento nell'adottare i veicoli elettrici, affermando che l'industria locale era invece impegnata a “sviluppare altre tecnologie automobilistiche”.

Secondo Nagata i BEV sono un “pezzo mancante cruciale” ma in ogni caso, tenendo conto che il mercato di Toyota è globale, ci sarà sempre un approccio “multi-percorso” nei confronti delle auto.