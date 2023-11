Qualcuno in Giappone ha osato modificare la Ferrari Enzo e il risultato non è affatto male

Pensare di mettere mano ad una Ferrari Enzo è una cosa assolutamente folle, eppure qualcuno in Giappone ha deciso di modificare la supercar di Maranello, e il risultato non è affatto male.

Il tuner nipponico Iding Power ha modificato alcuni dettagli della Rossa, a cominciare dai paraurti anteriore e posteriore, dandogli una sorta di “refresh”.

La Ferrari Enzo, di recente venduta all'asta da Fernando Alonso, è stata prodotta dal 2002 al 2004 in 400 unità, tutte ovviamente sold out. Si tratta di una delle Ferrari più belle di sempre, e oltre alla sua indubbia bellezza era anche potentissima, vantando un motore 6.0 litri da 660 cavalli.

Iding Power ha deciso di aumentarne la potenza, portandolo a 6.3 litri con 40 cavalli in più. Modificati anche i cerchi in lega, che ora sono da 20 pollici, uno in più rispetto agli originali, ma nel contempo più leggeri, di conseguenza l'auto risulta essere più maneggevole secondo Ide-San, il costruttore della "Enzo Mod".

A livello estetico spiccano senza dubbio i nuovi fari frontali in stile LaFerrari, così come il tetto oscurato, le minigonne laterali nere e il labbro anteriore diverso rispetto all'originale, ora più moderno.

Gli specchietti retrovisori sono stati sostituiti da delle telecamere, apparendo quindi più sottili, mentre nella zona posteriore troviamo un paraurti che ricorda da vicino la Daytona SP3, una delle tante Ferrari che troviamo nel garage di Zlatan Ibrahimovic, ma anche della Testarossa.

Inoltre fa bella mostra una nuova griglia centrale con due terminali di scarico, e nuove feritoie per il raffreddamento del motore. Ide-san ha fatto sapere che il progetto è in corso da dieci anni, ed ha badato più alla qualità che ai costi.

Il risultato, nonostante mettere mano ad una Ferrari sia sempre un sacrilegio, è decisamente apprezzabile, anche perchè è chiaro l'intento di non stravolgere il progetto originale ma se mai di aggiornarlo con elementi di assoluta qualità. E voi cosa ne pensate?