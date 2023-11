Giappone, l'auto elettrica non s'ha da fare: solo 7 i modelli fino ad ora prodotti

Se c'è una nazione dove le auto elettriche non vanno senza dubbio per la maggiore, questa è sicuramente il Giappone. Una delle grandi patrie delle automobili ha fino ad oggi affrontato in sordina la questione della mobilità green e lo si capisce chiaramente dal numero di veicoli full electric realizzati.

Spulciando i listini si può tranquillamente scoprire come siano stati prodotti fino ad oggi soltanto sette vetture a zero emissioni, a cominciare dalla Honda E, che però non avrà un erede in quanto esperimento fallito. L'auto non è riuscita a fare breccia nei consumatori anche per via della scarsa autonomia, di conseguenza i nipponici hanno deciso di accantonare il progetto.

L'auto elettrica più famosa da quelle parti del mondo resta senza dubbio la Nissan Leaf, il cui listino è stato aggiornato in Italia a dicembre 2022 con nuovi prezzi. Si tratta di una vettura che ha anticipato di molto i tempi, essendo in commercio addirittura dal 2010.

Il Giappone sembrerebbe però essersi fermato proprio a quella vettura, visto che da quella data, oltre alla piccola Honda di cui sopra, sono state prodotte solamente altre 5 auto, a cominciare dalla Nissan Sakura, al momento l'auto elettrica più venduta in Giappone.

Rimanendo in casa Nissan troviamo anche l'Ariya, crossover 100 per cento elettrico, mentre la BZ4X è la vettura a zero emissioni di casa Toyota, azienda quest'ultima fra le più scettiche per quanto riguarda l'elettromobilità, soprattutto fino a che il CEO era l'attuale presidente, Akio Toyoda.

Va infine segnalata la Subaru Solterra, che di fatto è la gemella della BZ4X. A questo gruppo possiamo aggiungerci la piccola Mitshubishi i-Miev, sviluppata con il gruppo PSA insieme alla Citroen C-Zero e alla Peugeot iOn, che però è già uscita di produzione.

Il motivo di tale elenco ridottissimo di auto elettriche Made in Japan lo si deve sostanzialmente a due cose. Prima di tutto la riluttanza verso l'elettrico dei giapponesi, preferendo di gran lunga l'ibrido (al momento l'alimentazione più diffusa in Europa), e la seconda, conseguente della prima, il fatto che i produttori siano convinti che ad oggi il mercato non offra ancora le soluzioni adeguate per supportare tale vetture.

Ma da qui a poco la situazione dovrebbe comunque cambiare a cominciare da Toyota che ha in programma una batteria da 1.000 km di autonomia con tempi di ricarica ridottissimi, e che dovrebbe essere immessa sul mercato nel giro di 3 anni. La sensazione è che a breve anche i Jappo potranno dire sicuramente la loro in un mercato in forte sviluppo.