In Giappone le auto circolano con le targhe illuminate: il risultato è incredibile

Il Giappone è da sempre un mondo fantastico è a se stante. Sia chiaro, ogni nazione ha la propria cultura, le proprie tradizioni e i propri riti, ma ciò che troverete sull'isola nipponica non lo troverete da nessun'altra parte e lo stesso vale per le auto.

Un esempio lampante sono le targhe illuminate, una splendida diavoleria che permette alle stesse di essere ben visibili durante le ore in cui cala il sole. Non si tratta di nulla di illegale, e nel gergo locale vengono definite jikō-shiki, che si traduce in "tipo con caratteri luminosi".



Le targhe di questo tipo sono progettate appositamente con caratteri e numeri di modo da essere retroilluminate da dei led che vengono posizionati appunto dietro l'elemento stesso: di notte l'effettivo visivo è a dir poco straordinario.

Invece di vedere le classiche targhe con sfondo bianco e numeri neri debolmente illuminate, nelle auto giapponesi si potranno notare alla perfezione i numeri e i caratteri di colore verde, luminosi e perfettamente definiti.



Tali tipi di targhe sono disponibili anche per le Kei Cars, auto che spopolano in Giappone senza conoscere crisi, ma sono leggermente differenti rispetto alle altre: hanno infatti dei caratteri neri su sfondo giallo, e lettere e numeri sono contornati da uno spazio che viene lasciato appositamente trasparente per far passare la luce, permettendo così l'effetto luminoso di notte.

Attenzione, il jikō-shiki non viene fornito di default sulle auto ma tocca all'automobilista, qualora lo volesse, installare una cornice illuminata acquistata direttamente dal proprietario del veicolo.

La storie delle targhe retroilluminate ha origini lontane in Giappone, visto che comparvero per la prima volta nel novembre del 1970. All'epoca avevano però uno scopo differente: visto che le targhe regolari venivano spesso coperte dalla neve nelle regioni più fredde del Giappone, venne posizionata una lampadina a incandescenza che creando calore scioglieva appunto la neve, permettendo di leggere la targa.



Il Giappone, Paese che sta in qualche modo “rifiutando” l'auto elettrica, si conferma davvero all'avanguardia in quanto a tecnologia e dispositivi.