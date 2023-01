Gianni Agnelli e la Lancia Delta Cabrio: 'La voglio per St. Moritz'

Moriva oggi, esattamente 20 anni fa, l'Avvocato Gianni Agnelli, storico presidente di Fiat e Juventus, nonché fra gli imprenditori più stimati degli ultimi 50 anni. L'ex patron della fabbrica torinese vantava una collezione di auto a dir poco incredibile, e fra le tante possedeva anche una curiosa Lancia Delta Cabrio.

Proprio così perchè l'Avvocato non si accontentava delle versioni originali delle varie vetture, e spesso e volentieri, avendo le disponibilità economiche e soprattutto un immenso carisma, si faceva realizzare ad hoc delle auto speciali come appunto il Deltone versione spider. “Voglio una Delta cabrio per andare a Saint Moritz!”, avrebbe riferito l'Avvocato a Gaffino Rodolfo Rossi, ex dipendente in Fiat, nonché Direttore e Amministratore del Museo Nazionale dell’Automobile di Torino dal primo febbraio 2001.

La Delta, che era stata già seguita da vicino in tutte le fasi del progetto Integrale da Agnelli, venne così trasformata da auto in 4 porte ad una 2 porte cabrio per permettere all'ex presidente Fiat di farsi baciare dal sole delle Alpi svizzere. La sua richiesta era di levare il tetto dall'auto, ma se all'apparenza il lavoro potesse sembrare semplice, in realtà fu alquanto complesso. Alla fine comunque la squadra torinese riuscì a soddisfare le esigenze del manager. La Delta è stata quindi trasformata in una due posti con capote nera in tela, e sotto il cofano un motore 2.0 litri da 250 cavalli.

Un pezzo unico che al momento si può ammirare al Museo di Torino, e che richiese sei mesi di lavorazione per portarla a termine, consegnata tra l'altro direttamente a Saint Moritz. Agnelli ci fece comunque solo una manciata di chilometri, visto che venne usata solo durante l'estate del 1992 per poi essere parcheggiata in un museo. Un Deltone che è entrato di diritto nell'elenco delle auto più curiose di tutti i tempi, e Agnelli ci aveva comunque già abituato a progetti di questo tipo.

E' il caso ad esempio della Ferrari 365 P Berlinetta Speciale, modificata appositamente per l'Avvocato dopo che si era rotto la gamba sinistra. Come dimenticarsi poi della Lancia K Limousine, ma anche della Ferrari 360 Speedway, della Thema con il cesto in vimini per gli sci, arrivando fino alla mitica Fiat Panda 4x4 battuta all'asta di recente.