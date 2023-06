Giacomo Agostini: 'Limite auto potenti neopatentati? Anche con una Fiat si va a 150 km/h'

Il 15 volte campione del mondo del motociclismo, Giacomo Agostini, si è espresso sulle novità inerenti il codice della strada, alla luce anche del recente drammatico caso degli youtuber che si sono scontrati in Lamborghini, causando la morte di un bimbo di 5 anni.

Secondo le ultime notizie sembra che il ragazzo alla guida abbia impattato contro la Smart Four For con a bordo il piccolo poi deceduto a ben 124 km/h, una velocità che se confermata potrebbe lasciare ben pochi margini di manovra ai legali dell'automobilista.

Salvini ha promesso una stretta contro i neopatentati, niente auto potenti per i primi tre anni da quando si consegue la patente, ma tale proposta ha fatto storcere un po' il naso al grande Giacomo Agostini: "Mi sembrano eccessivi tre anni – ha raccontato l'ex motociclista parlando ieri con Simona Branchetti al programma di Canale 5, Morning News - si può andare a 150 km/h anche senza una Lamborghini, basta anche un'Alfa Romeo e una Fiat e vai sbattere contro un muro. Oggi abbiamo auto utilitarie che fanno 170 e 180 km/h, quindi non te la cavi tanto bene in ogni caso”.

Secondo Agostini è sufficiente la legge attuale che prevede un limite massimo di un anno: “Basta un anno ai neopatentati per prendere un po' di esperienza. Purtroppo il ragazzo giovane è spericolato, si gasa, si esaltano l'uno con l'altro, ci vuole la punizione e che la gente paghi sia col denaro che con la patente, diciamo che la pena deve essere certa e invece purtroppo non c'è".

Giacomo Agostini ha anche sottolineato le 'distrazioni' dell'auto moderna: “Il telefonino ti distrae, poi in macchina abbiamo tante cose come dei grandi display, e ti fanno perdere l'attenzione, quando guidi devi guardare avanti e non devi telefonare. Oggi guidano tutti col telefonino, c'è una distrazione incredibile, guidare un'auto o una moto è come avere una rivoltella carica, oggi chi guida una macchina crede di essere seduto in un salotto con lo screen e il telefonino e la gente deve invece sapere che chi sbaglia paga".

Infine, sul possibile innalzamento a 150 km/h dei limiti di velocità in alcune tratte autostradali, Agostini si dice d'accordo: "Oggi la frenata delle auto moderne è molto più efficace rispetto ad anni fa".