In Ghostbusters Legacy torna la Ecto-1: di che auto si tratta nella realtà?

Il 18 novembre scorso è finalmente arrivato nelle nostre sale Ghostbusters: Legacy, il nuovo film di Jason Reitman che si collega in modo diretto al primo, leggendario Ghostbusters del padre Ivan. Non a caso fa ritorno nella pellicola anche la mitica Ecto-1: ma di che auto si tratta nella realtà?

Acquistata di seconda (o terza) mano per pochi spiccioli proprio nel film del 1984, poiché all'epoca i Ghostbusters erano solo all'inizio della loro carriera da Acchiappafantasmi, si tratta di una Cadillac Miller-Meteor Futura Duplex del 1959, alla quale è poi stato aggiunto un allestimento da ambulanza (con sirene e lampeggianti) e varia strumentazione scientifica del reparto scenografia.

La base della Ecto-1 originale è stata convertita dalla Miller-Meteor, un'azienda di Piqua, in Ohio, che ha sfruttato al posteriore la classica coda della Cadillac Eldorado del 1959. Una conversione alquanto rara, visto che solo 400 unità sono state prodotte, con motore V8 da 6.3 litri per 320 CV.

Una potenza che in parte si perdeva a causa del forte peso della vettura, per il traffico di New York però poteva andare più che bene. Acquistata per produrre il film a 4.800 dollari in pessime condizioni, una replica della Ecto-1 così come l'aveva progettata Stephen Dane è stata infine battuta da Barrett-Jackson per 200.000 dollari, anche per essere entrata così a fondo nella cultura popolare occidentale. Un mito che torna a ruggire nel nuovo film Sony Pictures (per saperne di più: la nostra recensione di Ghostbusters: Legacy), con la Ecto-1 anche protagonista di un elettrizzante poster.