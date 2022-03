Il ghiaccio può bloccare le maniglie elettriche della Hyundai IONIQ 5?

Molte auto di nuova generazione stanno arrivando sul mercato con particolari maniglie a scomparsa - utili ad aumentare l'aerodinamica e a ridurre il rumore nell'abitacolo (guardate i test di insonorizzazione sulla BMW i7). La Hyundai IONIQ 5 è una di queste, ma come si comportano le maniglie delle sue portiere con il ghiaccio?

L'interessantissimo test è arrivato da un utente di YouTube, corbinl2890, che effettivamente ha dimostrato come il ghiaccio potrebbe mettere in difficoltà le maniglie elettriche della IONIQ 5. La vettura coreana ha fatto incetta di premi negli ultimi mesi, assieme alla sorella Kia EV6 (la stessa Kia EV6 eletta Car of the Year 2022 il 28 febbraio).

Si tratta sicuramente di un'auto di alto profilo, con moltissime innovazioni, forse però Hyundai avrebbe dovuto inserire un sistema di riscaldamento maniglie (un po' come ha fatto BMW a bordo della sua iX, che comunque risulta molto più costosa della IONIQ 5), così da non permettere al ghiaccio di bloccare l'accesso alla vettura.

Due i test portati a termine: il primo ha visto una piccola barriera di ghiaccio creata a -7 gradi centigradi, la seconda da -9 a -12 gradi centigradi, con entrambi gli strati di ghiaccio che hanno reso inutilizzabili le portiere. Diciamo che se non vivete in posti molto freddi, e magari non lasciate la vettura all'aperto, potreste cavarvela abbastanza bene, si tratta comunque di un problema che merita attenzione. Non riguarda inoltre solo la IONIQ 5, anche la nuova Renault Mégane E-Tech ha le maniglie anteriori costruite in questo modo.