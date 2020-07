La Germania vuole introdurre un singolo pedaggio per tutta l'Unione Europea

Il ministro dei trasporti tedesco, Andreas Scheuer, sta spingendo verso la proposizione di un sistema di pedaggio unificato per tutte le autostrade della Germania e dell'intera Unione Europea, provando a sfruttare il periodo di presidenza del Consiglio dell'UE da parte della cancelliera tedesca Angela Merkel.

La notizia è stata riportata dai giornalisti di Reuters, i quali hanno preso visione della bozza di un documento non molte ore fa. In pratica il piano è quello di unificare entro otto anni tutto il sistema di trasporti dell'UE, almeno per quanto concerne l'Area Schengen, facendo pagare ai proprietari di autovetture, veicoli da trasporto, camper e motocicli un singolo pedaggio.

"Nei riguardi degli stati membri i quali hanno già predisposto un sistema tassativo, il pedaggio o tassa per l'utenza verrà riscossa su tutti i veicoli fatta eccezione per pullman e autobus." Queste le parole scritte nel documento che Scheuer ha girato alcune ore fa ai ministri tedeschi.

Dal primo giorno di luglio la presidenza del Consiglio dell'Unione europea è tedesca, e resterà tale fino alla fine del 2020. Spetta quindi ai rappresentanti alemanni l'iniziativa nella proposizione di nuove regolamentazioni, ma al contempo degli esponenti del governo hanno già riferito a Reuters il fatto che alcuni ministri avrebbero fatto sapere di voler congelare la proposta, nonostante questa abbia l'obiettivo di proteggere il clima limitando gli spostamenti di migliaia di chilometri a bordo di un veicolo non pubblico.

Per quello che possiamo intuire tra le righe, pare che l'esito della bozza sia già negativo, e difatti sembra assolutamente improbabile che nel breve termine la misura possa essere esaminata e approvata di membri del Consiglio dell'Unione europea.

