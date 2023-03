Germania vuole di più dopo l'accordo con l'Ue: 'Auto a e-fuel siano meno tassate'

La Germania si conferma un'abile negoziatrice e soprattutto un Paese dal potere politico rilevante all'interno dell'Unione Europea. Dopo aver strappato un accordo con l'Ue circa l'annessione degli e-fuel dopo il 2035, i tedeschi vogliono ora una riduzione delle tasse.

A proporla è stato il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, che punta a riformare il sistema fiscale inerente le auto. In poche parole, essendo le vetture alimentate a e-fuel a impatto climatico zero, in futuro le stesse dovrebbero essere tassate meno rispetto a quelle a benzina e a diesel.

Ad affermarlo è stato lo stesso leader del FDP durante un'intervista concessa a Deutsche Press-Agentur, agenzia di stampa tedesca. "Se il carburante è rispettoso del clima – spiega il ministro tedesco delle finanze - la tassazione sui veicoli e sull'energia deve essere adeguata".

Quindi ha aggiunto: "Ci vorrà del tempo prima di vedere tali auto sulle strade ma per le persone e l'economia, un importante parametro di pianificazione sarà che i combustibili elettrici saranno tassati in modo più favorevole rispetto ai combustibili fossili".

Se Berlino dovesse riuscire ad ottenere un ok anche su questo fronte, sarebbe decisamente un en-plein per il governo tedesco. La Germania è stato l'attore principale indiscusso durante la negoziazione riguardante il futuro dell'auto dopo l'annuncio dell'Ue circa il ban dal 2035 di benzina e diesel.

Spinto da un sentimento negativo fra la maggior parte dei tedeschi verso le auto elettriche, e con Porsche che crede ciecamente nei carburanti elettrici, alla fine Scholz ha lavorato ai fianchi di Bruxelles ottenendo così un accordo che sembrava impossibile soltanto poche settimane fa.

Ricordiamo che gli e-fuel, detti anche carburanti elettrici, non rilasciano Co2, ma sono molti gli scettici nei loro confronti, a cominciare da chi sostiene che siano molto costosi e difficili da produrre. Inoltre, secondo alcune associazioni pro clima, gli e-fuel inquinerebbero molto di più dei diesel.