La Germania ha venduto 35.000 auto elettriche a ottobre 2022: l'Italia 3.600

Mentre in Italia il mercato delle auto elettriche ha rallentato clamorosamente fra settembre e ottobre 2022, in Germania si è andati spediti: ottobre 2022 ha fatto segnare +25% per le auto Plug-in (BEV+PHEV).

Lo scorso mese di ottobre noi italiani ci siamo un po' ripresi con le BEV, che hanno fatto segnare un +14,6%, in Germania invece la stessa alimentazione a batteria ha fatto segnare +17% con 35.781 vetture (in Italia solo 3.695 BEV vendute). Se aggiungiamo anche 32.064 Plug-in Hybrid, auto ibride che possono connettersi alla rete di ricarica, arriviamo a un totale di 67.845 di vetture capaci di viaggiare a zero emissioni, al +25%. Il market share di queste vetture in Germania è ormai pari al 32,5%, in pratica una vettura su tre venduta è BEV o PHEV. Dall'inizio dell'anno a fine ottobre, la Germania ha piazzato 308.254 nuove vetture BEV e 247.711 PHEV, per un totale di 555.965 unità.

Volete conoscere i modelli più venduti? Le 10 BEV più vendute sono state la Tesla Model Y con 24.177 unità, la Fiat 500e con 19.219 unità, la Tesla Model 3 con 17.464 unità. Il resto della Top 10 continua con le Volkswagen ID.4/ID.5, la Volkswagen ID.3, la Hyundai KONA Electric, l'Opel Corsa-e, la SKODA Enyaq iV, la Hyundai IONIQ 5 e l'Audi e-tron.