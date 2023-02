Vendite Tesla a +900% in Germania: è stato un gennaio da record

Secondo alcuni analisti, Elon Musk perderà la guerra delle auto elettriche contro la Cina, ma guardando al mercato tedesco invece, possiamo dire che Tesla va a gonfie vele. Nel 2022 Tesla è stata la leader indiscussa delle vendite in Germania, e il nuovo anno è iniziato altrettanto bene, con cifre da record nel solo mese di gennaio.

Tesla ha battuto la padrona di casa, Volkswagen, l’anno scorso, e ha cominciato il 2023 suonando la stessa musica, anzi crescendo ulteriormente: rispetto a gennaio 2022, le vendite del brand di Palo Alto sono salite del 912,2%, con un totale di 4.241 modelli venduti, che da soli rappresentano il 2,4% delle auto vendute in Germania a gennaio 2023.

In realtà, considerando gli standard registrati solitamente da Tesla, non siamo di fronte a numeri da capogiro per quanto riguarda il numero di veicoli venduti in una sola mensilità, ma se si guarda a quanto sia cresciuto il dato nel giro di un solo anno allora si che la faccenda acquista dei connotati ben diversi.

E la produzione è destinata ad aumentare ulteriormente, stando a quanto dichiarato da Jörg Steinbach, ministro dell’economia di Brandeburgo, con l’obiettivo di tagliare notevolmente i tempi di attesa per la consegna dei veicoli ai clienti. E probabilmente, buona parte di questa crescita sarà dovuta all’introduzione del robot Godzilla nella fabbrica Tesla di Berlino, il più grande robot industriale del mondo.