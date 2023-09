La Germania taglia incentivi per gli EV: il boom delle auto elettriche è già finito?

La Germania rischia di veder crollare la vendita di auto elettriche. Tutta colpa del taglio degli incentivi, o meglio, della rimodulazione degli stessi attuata dal governo Scholz.

Secondo Ferdinand Dudenhoffer, considerato il “papà dell'auto”, la nuova politica tedesca rischia di abbattere l'acquisto degli EV nei prossimi mesi, visto che i guidatori avranno meno incentivi da poter sfruttare.

Parlando con il Wall Street Online, il direttore del CAR-Automotive Research di Duisburg, grande esperto di automotive, ha spiegato che la mobilità elettrica è arrivata ad un “punto fermo”, e che il 2024 sarà un'annata molto difficile per il mercato nazionale dell'industria automobilistica.

"I finanziamenti per le auto elettriche commerciali sono stati interrotti il ​​1° settembre – le parole di Dudenhöffer - si tratta di una grande percentuale di veicoli, il che significa che la domanda sta diminuendo in modo significativo”. Nel 2022 si è verificato un vero e proprio boom di auto elettriche grazie a bonus corposi, situazione che verrà appunto meno per l'anno venturo, ma anche durante l'autunno e l'inverno di quest'anno.

Secondo CAR-Automotive Research le vendita delle auto elettriche diminuirà di almeno 4 o 5 punti percentuali nel quarto trimestre rispetto all'anno precedente. “Semplicemente perché il boom è finito, perché le condizioni sono peggiorate e perché a Berlino la gente chiude un occhio”. Con l'eliminazione degli incentivi ovviamente gli EV “crescono” di pezzo, e tenendo conto che in Italia la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21mila euro, e che in Germania i listini sono più o meno simili, è logico pensare come molti automobilisti non potranno permettersi un'auto green.

E a proposito di prezzi, secondo Dudenhöffer i marchi cinesi in Europa potrebbero scatenare una guerra al ribasso: "Partiamo dal presupposto che la guerra dei prezzi verrà esportata in Europa: vedremo quindi una guerra dei prezzi istigata da Tesla, ma sostenuta dai cinesi”.

In ogni caso per l'esperto i motori termici sono ormai vicino al pensionamento, tenendo conto del ban di benzina e diesel da parte dell'Ue: “Se guardiamo da qui a dieci anni, allora siamo vicini alla fine del motore a combustione: nel 2035 sarà fuori dal mercato. La storia del motore a combustione – ha concluso - è una storia che volge al termine”.