Germania, stop incentivi auto elettriche, il blocco è immediato: cosa succede ora?

A quanto pare la Germania avrebbe detto stop agli incentivi elettrici. Si tratta di uno sviluppo deciso dalla sentenza della Corte Costituzionale che potrebbe avere delle serie conseguenze sul mondo green a quattro ruote. E adesso si torna al termico?

Il nuovo ordinamento sarà effettivo a partire dalla giornata odierna (18 dicembre), e sembrerebbe aver gettato nel panico una buona parte di automobilisti tedeschi, soprattutto coloro che avevano già fatto richiesta per ottenere il bonus. Una realtà già ampiamente avanzata nel Paese, tant'è che si era pensato anche a un pedaggio più caro in base alle emissioni di CO2, rischia seriamente di fare grandi passi indietro.

A calmare le acque in questo caso ci pensa direttamente il ministero BAFA, che spiega: "I fondi già promessi non verranno influenzati dalla fine dei finanziamenti e verranno erogati. Le domande ricevute dal BAFA fino al 17 dicembre 2023 compreso, verranno elaborate nell'ordine in cui vengono ricevute e, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di finanziamento, approvate", parole riportate dalla rivista Auto Bild.

Ci troviamo di fronte a uno sviluppo che ha dell'incredibile. In Germania, infatti, le auto EV stavano vivendo un periodo di forte sviluppo, grazie soprattutto alla politica "green" dell'attuale cancelliere Scholz. Solamente poche settimane fa i brand automobilistici studiavano nuove strategie per avanzare ancora di più con i modelli a zero emissioni in Germania (BMW chiude un'era: in Germania non saranno più costruiti motori termici), e adesso questa decisione rischia di ribaltare tutto.

Auto Bild, nell'articolo a firma di Robin Horning, tenendo conto degli ultimi sviluppi, ha previsto (oltre a imminenti sconti sulle auto elettriche) un inevitabile ritorno al termico. Ma perché si è arrivati a una tale situazione? A questa domanda risponde il sito Startmag.it, che riporta la motivazione di questo grande dietrofront tedesco: "La corte costituzionale tedesca ha dichiarato incostituzionale il trasferimento di 60 miliardi di euro di debito non speso dal fondo per la pandemia a quello per il clima. Di conseguenza, il governo di Olaf Scholz [...] ha dovuto rinunciare ad alcune iniziative di accelerazione della transizione verde".