Volkswagen alza i prezzi dei modelli a benzina e diesel: per ora in Germania

Volkswagen ha dichiarato di non voler abbasare il prezzo dei suoi modelli elettrici, come ha fatto Tesla per intenderci, ma ciò non significa che non ritocchi i prezzi della sua gamma: infatti i modelli Volkswagen a combustione interna subiranno un incremento medio del prezzo di listino del 4.4%.

L’aumento del prezzo è stato comunicato alle concessionarie tedesche e in allegato c’era la giustificazione di tale scelta: “Significativo aumento dei costi nell'approvvigionamento di materie prime, energia e attrezzature”. L’aumento del prezzo coinvolge diversi modelli di Wolfsburg, tra i quali troviamo Golf, Tiguan, Passat SW, Polo e T-Roc.

Volkswagen ha poi aggiunto: “Anche Volkswagen non può sfuggire all'inflazione elevata. Sebbene stiamo lavorando al meglio con contratti a lungo termine, transazioni di copertura e aumenti di efficienza, l'effetto sui costi non può essere completamente compensato”. Inoltre, stando a quanto riportato dal magazine tedesco Automobilwoche, l’aumento del prezzo dovrebbe entrare in vigore dal 23 febbraio.

Dunque tra pochi giorni i clienti tedeschi si ritroveranno a dover pagare un bel po’ di euro in più rispetto ad oggi: la Polo necessiterà di circa 905€ in più, mentre il prezzo della Golf sale del 5,36%, che si traduce in circa 1.585€ di aumento, paragonabili ai 1.455€ extra da aggiungere alla T-Roc (qui trovate la nostra prova su strada della Volkswagen T-Roc 2022).