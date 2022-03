In Germania, rubati cerchi e copricerchi di molte Tesla in attesa di essere consegnate

Nella notte dello scorso venerdì, nel Tesla Delivery Center di Weiterstadt, numerose vetture in attesa di essere consegnate ai legittimi proprietari sono rimaste vittime delle angherie di un probabile gruppo di ladri. Sono in totale dodici le auto colpite, e per i loro proprietari l’attesa è destinata a prolungarsi.

Stando a quanto dichiarato dalla polizia del luogo, i ladri avrebbero rubato le ruote di sei veicoli, quindi un totale di 24 cerchioni con i relativi pneumatici equipaggiati, a cui bisogna aggiungere il furto delle coperture aerodinamiche dei cerchioni prelevate da altri 5 veicoli. Infine un’ultima auto è stata rinvenuta con il tetto panoramico distrutto.

Il furto è stato segnalato dall’utente “S Tesla” del ttf-forum, che si era recato sul posto per cercare la sua vettura, quando si è accorto dell’accaduto. Le auto colpite sono tutte Tesla Model 3 e Model Y (a proposito, qui potete leggere la nostra prova su strada della Tesla Model Y) e si trovavano appunto in un piazzale dedicato alle auto in pronta consegna che a quanto pare non disponeva di alcuna recinzione o altra forma di sicurezza.

Le autorità stanno cercando testimoni oculari, ma pare che la zona non sia particolarmente trafficata, specialmente di sera, quindi si può solo sperare nelle telecamere di sorveglianza, ammesso che ce ne fossero nei paraggi.

