La Germania riduce i bonus per le auto elettriche: incentivi cancellati per le Plug-in

Dopo anni di incentivi a pioggia, per le auto elettriche si andranno pian piano a chiudere i rubinetti un po' in tutta Europa, con bonus sempre più risicati. In Italia c'è già stato un calo drastico, da 10.000 a 5.000 euro di incentivo (nuovi incentivi auto e moto attivi da maggio 2022), ora tocca alla Germania darci un taglio.

Il Governo tedesco ha trovato un accordo interno per ridurre gli incentivi statali sulle nuove auto elettriche. Dai 6.000 euro previsti oggi (stessa cifra disponibile in Francia) si scenderà a 4.500 euro per le auto elettriche che costano meno di 40.000 euro, mentre per le vetture più costose dai 40.000 ai 65.000 euro ci sarà un aiuto di 3.000 euro anziché 5.000.

Gli incentivi tedeschi andranno avanti anche nel 2023 ma solo fino a esaurimento fondi, che in totale sono 2,5 miliardi di euro. Il Governo tedesco ha però intenzione di diminuire ulteriormente la quota di incentivo prossimamente, lasciando inoltre gli aiuti solo ai privati cittadini e non alle aziende.

Verranno inoltre fermati gli aiuti relativi alle automobili Plug-in Hybrid: oggi sono scontate fino a 4.500 euro, nel 2023 invece il bonus per questa tipologia di auto verrà cancellato. In Italia l'attuale Ecobonus verrà rinnovato anche nel 2023 e nel 2024, bisognerà però vedere cosa deciderà di fare il nuovo Governo che verrà eletto a fine settembre. Nel frattempo la città di Milano ha lanciato ulteriori sconti sull'acquisto di auto elettriche.