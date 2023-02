Germania preoccupata per il forte calo di auto elettriche nel 2023: i numeri

In Germania iniziano ad essere preoccupati per il calo della vendita delle auto elettriche in vista del 2023. Le previsioni per l'anno da poco iniziato non sono confortanti e ciò deriva in particolare da un sistema di incentivi non adeguato.

Nonostante in Germania circoli già un milione di veicoli elettrici, numeri importanti se paragonati a quelli dell'Italia, i tedeschi guardano quindi con estrema attenzione a come risponderà il mercato dell'elettrico nei prossimi mesi. La Germania, come sottolineato dai colleghi dell'agenzia Ansa, si è da tempo impegnata a livello industriale e commerciale in questo ambito tutt'altro che semplice, ma nonostante i grossi investimenti le prospettive appaiono al momento non proprio rosee.

Se tutto dovesse andare come indicano gli analisti, le vendite dei modelli full electric, quindi al 100 per cento a batteria, nonché quelli ibridi plug-in, dovrebbero ridursi, dando così vita ad un intoppo lungo la road map che porta all'elettromobilità. A sostenerlo è in particolare la Verband der Automobilindustrie, associazione tedesca dell'industria automotive, che ha segnalato che a gennaio sono state immatricolate 18mila auto elettriche e circa 9.000 ibride plug-in. Si tratta ovviamente di numeri in calo rispetto al mese di dicembre, quando i veicoli green venduti erano stati più di 100mila, con l'aggiunta di 70mila ibridi.

Il confronto è negativo anche con il gennaio del 2022, e rispettivamente del -13.2 per cento e addirittura del meno 53.2 per cento. Secondo quanto sostengono gli esperti, questo calo è derivato dal fatto che molti consumatori hanno preferito anticipare l'acquisto della propria vettura elettrica alla fine del 2022 di modo da porte ricevere dei premi di sovvenzione più elevati. Questo, sostiene Hildegard Müller vicepresidente di Vda, conferma che la riduzione degli incentivi dello stato "può avere un impatto negativo sull'accelerazione dell'elettromobilità. Ora – ha proseguito la Muller - è tanto più importante rafforzare la fiducia delle persone nell'elettromobilità in altri modi".

I consumatori, secondo la numero due della Vda hanno bisogno "della certezza di poter ricaricare facilmente sempre e ovunque". E nella nazione teutonica la scarsa vendita di auto elettriche non è l'unica preoccupazione visto che, di contro, vi sono molti addetti ai lavori che temono che in Germania possa verificarsi un blackout per via delle troppe elettriche in circolazione.