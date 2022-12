In Germania la polizia gira con le auto modificate: ecco la BMW i4 AC Schnitzer

Il tuner tedesco AC Schnitzer ha deciso di mettere mano alla BMW i4 della polizia. L'auto elettrica della casa dell'elica, facente parte della scuderia delle autorità tedesche, è stata rivista a livello estetico, chiaro esempio di come il tuning possa essere anche omologato e legale.

L'obiettivo della polizia, tramite la sua BMW i4 a firma AC Schnitzer, è stato proprio quello di mandare un messaggio alle giovani generazioni, ovvero: un tuning responsabile, serio, senza il rischio di infrangere la legge è possibile, senza la necessità di modificare eccessivamente la propria auto. Del resto la BMW i4 della polizia è splendida ma tutt'altro che vistosa, visto che gli interventi di AC Schnitzer sono stati atti a non stravolgere il design della splendida coupé bavarese che abbiamo provato di recente (due settimane con la BMW i4 elettrica). Si possono così notare delle minigonne maggiori rispetto al modello di serie, i lampeggianti d'ordinanza inseriti nel doppio rene, quindi uno spoiler nero lucido.

La BMW della polizia è stata inoltre ribassata grazie a un assetto rigido con molle specifiche, e per renderla più aggressiva si è deciso di montare dei cerchi in lega da 20 pollici con un disegno a stella, di colore grigio e nero. AC Schnitzer ha voluto mettere mano anche agli interni della i4, con il nero lucido degli esterni che lo ritroviamo appunto nell'abitacolo, come profilo agli schermi della strumentazione digitale e dell'infotainment, mentre la pedaliera montata è completamente in alluminio, in classico stile racing.

Nessuna modifica invece per quanto riguarda il motore elettrico della BMW i4, anche perchè stiamo parlando di un cuore pulsante già performante, tenendo conto che permette di raggiungere i 100 chilometri orari da fermi in soli 3,9 secondi. Ottima anche l'autonomia e la velocità di ricarica, di conseguenza il tuner tedesco ha ben pensato di lasciare il tutto intatto.

Per correttezza d'informazione va detto che la BMW i4, protagonista di recente nella prova dei 1.000 km, non è la prima auto della polizia modificata, visto che le autorità teutoniche vantano un lungo passato di mezzi elaborati, come l'Audi RS4 di ABT, la BMW M850i sempre di AC Schnitzer e, infine, la splendida Porsche 911 Targa trasformata da TechArt. Anche le forze dell'ordine amano quindi circolare sulle auto performanti, e un altro chiaro esempio è la Tesla Model 3 della polizia di Dallas.