La Germania potrebbe perdere 70mila lavoratori a causa del passaggio all'elettrico

L'industria automobilistica tedesca rischia di subire una significativa riduzione della forza lavoro complessiva nei prossimi anni. Si prevede un ridimensionamento fino al 25% dei posti di lavoro in Germania, soprattutto per quanto attiene ai fornitori, entro il 2030, principalmente a causa della crescente transizione verso la mobilità elettrica.

In apertura partiamo con una riflessione che gradiremmo fosse tenuta in considerazione dai nostri lettori: non si tratta di un'anomalia, anche se ci sono pareri discordanti in merito. Da un lato, l'innovazione tecnologica porta sempre a una ricambio delle mansioni e quindi a posti di lavoro che si perdono (e che devono essere riposizionati ovviamente), dall'altro lato c'è chi sostiene che le pressioni dell'Unione Europea riguardo l'adozione di veicoli elettrici sia tropo brusca e che non favorisca un ricambio delle competenze più omogeneo, creando, appunto, tali situazioni infelici.

Pensiamo a quando fu scoperta l'elettricità e le città lentamente iniziarono a elettrificare le strade e le abitazioni, ciò creò una crisi nel mercato della produzione di candele (che fino ad allora si occupavano dell'illuminazione) con diverse fabbriche che furono costrette a chiudere i battenti, sono situazioni si delicate, ma che prima o poi arrivano sempre in un modo che punta a rinnovarsi.

Dopo questa importante premessa da parte nostra, secondo le valutazioni degli esperti, il settore dei ricambi automobilistici in Germania, che attualmente impiega circa 270.000 persone, potrebbe vedere una riduzione a circa 200.000 lavoratori entro la fine del decennio. Questa prospettiva è stata confermata da Frank Schwope, docente di economia automobilistica presso l'Università di Scienze Applicate di Hannover. Aziende come Bosch, Continental e ZF Friedrichshafen hanno infatti già annunciato (o considerato) licenziamenti su vasta scala.

Continental, ad esempio, sta eliminando 7.150 posti di lavoro nella sua divisione automobilistica in tutto il mondo, mentre si prevede che Bosch subirà una perdita di almeno 3.200 posti di lavoro, soprattutto in Germania. ZF potrebbe tagliare fino a 12.000 posti di lavoro entro il 2030, principalmente nel territorio tedesco.

È evidente che i fornitori automobilistici stanno affrontando crescenti difficoltà, anche considerando il trend delle case automobilistiche verso l'internalizzazione delle attività. Tuttavia, nonostante possano emergere nuove opportunità di impiego, come nello sviluppo o nella produzione di batterie, queste difficilmente saranno in grado di compensare le perdite occupazionali nel settore da un punto di vista numerico. Porsche, ad esempio, sta considerando di aprire la sua fabbrica di batterie interna negli Stati Uniti e non in Germania; certo, gli incentivi finanziari statunitensi sono un gran plus, ma il problema pare essere anche di mancanza di competenze sufficienti nel mercato del lavoro tedesco (in Italia non parliamone neanche, siamo molto indietro).

Manuel Kallweit, economista capo dell'Associazione tedesca dell'industria automobilistica, ha sottolineato che i tagli occupazionali non sono certo un fulmine a ciel sereno, data la trasformazione in corso nel settore. Tuttavia, è importante gestire tali riduzioni in modo responsabile, offrendo alternative di lavoro ai dipendenti colpiti e supportando le imprese più piccole nell'ambito della riqualificazione del personale. Infine, Kallweit ha evidenziato che, nonostante il calo della produzione automobilistica in Germania, è essenziale monitorare da vicino gli effetti sui fornitori di dimensioni ridotte, i quali potrebbero essere più vulnerabili alle sfide dell'evoluzione del settore.