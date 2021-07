La Germania diventa patria delle auto elettriche: le EV in circolazione sono numerosissime

Entro la fine del mese appena iniziato, la Germania potrebbe ospitare più di un milione di auto elettriche in circolazione. Il ministro dell'economia tedesco, Peter Altmaier, ha riportato tali cifre per il Tagesspiegel alcuni giorni fa, ribadendo l'importanza del programma di incentivi in tal senso.

"Raggiungeremo il target di un milione di veicoli elettrici entro il 2020, cosa che nessuno reputava fattibile, già entro il mese di luglio, per cui il ritardo è stato di soli sei mesi." Così il ministro ha commentato nel merito della questione, ma ci ha tenuto ad aggiungere dell'altro.

"Sono stati attivati più bonus nella prima metà del 2021 che in tutto il 2020." Dato che gli incentivi per il 2021 sono quasi identici a quelli stanziati per il 2020, questo testimonia l'enorme crescita in termini di interesse interesse da parte degli automobilisti locali verso i veicoli completamente elettrici. E' chiaro che la recentissima disponibilità di tanti modelli a zero emissioni stia impattando positivamente sul trend, ma non bisogna tralasciare che i cittadini tedeschi hanno usufruito di bonus per 1,25 miliardi di euro.

Chiunque abbia intenzione di acquistare una BEV può infatti raccogliere incentivi federali per 9.000 euro, mentre sui modelli ibridi plug-in il bonus ammonta a 6.750 euro. In ogni caso la soglia di spesa è stata fissata a 40.000 euro, e chi ha intenzione di andare oltre non può richiedere alcun vantaggio federale. Oltretutto dobbiamo citare le varie facilitazioni che invogliano le persone al passaggio all'elettrico, tra le quali troviamo posti auto gratuiti, la possibilità di utilizzare la corsia per gli autobus, varie esenzioni sulle tasse e tanto altro. A ogni modo gli automobilisti interessati all'alimentazione alternativa dovranno sbrigarsi, poiché da adesso al 2025 gli incentivi caleranno fino a scomparire. Altmaier prevede che in Germania, per quella data, circoleranno almeno 7-10 milioni di veicoli elettrici.

Tornando nel nostro Paese riportiamo che la regione Lombardia ha recentemente approvato nuovi incentivi sull'acquisto di auto per il 2021: i bonus previsti, da sommare a quelli statali, arrivano fino a 4.000 euro. Nelle altre regioni la situazione non è così rosea, ma per aiutare gli interessati ad orientarsi abbiamo preparato uno speciale apposito: in alcuni casi si può anche arrivare a 18.000 di incentivi cumulando bonus regionali e nazionali.