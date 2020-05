Dalla Germania un nuovo scooter elettrico che sfida la Vespa a 2.400 euro in meno

Se sulle moto elettriche sono ancora molti i dubbi degli appassionati, è invece praticamente certo che fra non molto gli scooter elettrici invaderanno le nostre città - soprattutto quelle più inquinate. A tal proposito la compagnia tedesca Kumpan ha lanciato il nuovo scooter Kumpan 54 Inspire, andiamo a scoprirlo in dettaglio.

Il Kumpan 54 Inspire è solo il primo dei quattro veicoli della nuova linea 54i del produttore tedesco (si aggiungono anche Iconic, Impulse e Ignite), un veicolo leggero e grazioso (la cui ispirazione alla nostra Vespa è abbastanza lampante, soprattutto guardando sella e copriruota) totalmente elettrico che può raggiungere i 45 km/h di velocità. Appartiene infatti alla categoria europea L1e, dunque anche compatibile con i nostri incentivi governativi legati all'Ecobonus.

Il Kumpan 54 Impulse arriverà fino a 70 km/h (proprio come la nuova Vespa Elettrica 70 km/h) e l'Ignite toccherà i 100 km/h, per ora però non abbiamo dettagli sugli altri veicoli della linea. Tornando al nuovo Kumpan 54 Inspire, lo scooter eredita ufficialmente le sue linee dal 1954 Ri, offre ruote da 12" e un motore da 3 KW di potenza continua, 4 kW di picco con frenata rigenerativa. In questo modello base è inclusa una sola batteria rimovibile da 1,5 kWh, il che si traduce in 62 km di autonomia in condizioni ottimali. C'è poi la possibilità di arrivare fino a tre batterie in serie, per un totale di 186 km di autonomia.



L'azienda teutonica ha anche abbassato l'asticella dei suoi prezzi rendendoli più "abbordabili", anche se il Kumpan 54 Inspire costa comunque 3.999 euro di listino ed è disponibile da oggi in Germania. Un prezzo comunque più vantaggioso rispetto alla Vespa Elettrica 45 km/h, visto che Piaggio propone il suo veicolo a batteria a 6.410 euro... sarà una sfida all'ultimo kWh.