La Germania non ci sta: 'Con gli e-fuel motori benzina e diesel anche dopo il 2035'

La Germania è una delle grandi patrie mondiali dell'automobile e sembra preoccupata per la rivoluzione green delle vetture. L'Ue ha ufficializzato lo stop a benzina e diesel dal 2035 ma il governo tedesco starebbe pensando ad un escamotage per rendere la vita dei motori endotermici ancora più longeva.

Il segreto starebbe nei carburanti a emissioni zero che potrebbero alimentare ancora i veicoli ICE oltre il 2035, senza dunque necessità di passare all'elettrico. A porre l'accento sulla questione è stato l'europarlamentare tedesco, Michael Theurer, che ha inviato i colleghi degli altri Paesi Ue a prendere in considerazione gli e-carburanti per ridurre in maniera drastica le emissioni.

"La Commissione europea – ha spiegato - dovrebbe presentare una proposta su come utilizzare gli e-carburanti o su come utilizzare i motori a combustione alimentati con carburanti climaticamente neutri". A Theurer ha fatto eco il ministro dei Trasporti tedesco Volker Wisssing, che ha minacciato un veto della Germania alla decisione Ue sullo stop dal 2035 se la Commissione non prenderà in considerazione gli e-fuels: "Alla luce dell'enorme flotta di veicoli già esistenti che abbiamo soltanto in Germania – ha spiegato parlando alla Bild - per l'Fdp ci può essere solo un compromesso sui limiti del parco auto, se anche il ricorso agli e-fuels è possibile".

Gli e-fuel sono di fatto dei carburanti ad impatto zero in quanto non emettono CO2, e sono diverse le case automobilistiche attratte da questa nuova benzina, a cominciare da Porsche che ha investito pesantemente nel 2022 nella benzina sintetica.

Va detto per correttezza di informazione che la benzina green prodotta da Porsche non è totalmente a impazzo zero, ma stando al capo delle auto sportive Porsche Frank Walliser: "Vediamo meno particelle, meno [NOx], quindi stiamo andando nella giusta direzione". Un'altra azienda che guarda con interesse agli e-fuel è Mazda, colosso giapponese che a dicembre 2022 ha percorso circa 1.000 miglia con una MX-5 alimentata a carburante prodotto con rifiuti agricoli.

Anche il Regno Unito è una delle nazioni che crede nei carburanti a impatto zero, e lo scorso mese ha annunciato delle sovvenzioni per 32,5 milioni di sterline per progetti riguardanti i combustibili fossili: "Quest'ultima tornata di finanziamenti – le parole del ministro dell'Energia e del clima Graham Stuart - contribuirà ad accelerare la decarbonizzazione industriale, fornendo all'industria e ai consumatori alternative efficaci a basse emissioni di carbonio, aumentando al contempo gli investimenti verdi per garantire la resilienza dell'industria britannica". Insomma, tanti interessanti progetti con l'obiettivo di arrivare al 2035 con un'alternativa all'elettrico: vedremo come si svilupperanno nei prossimi anni.