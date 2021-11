In Germania, una misteriosa Ferrari SF90 Stradale prototipo è andata distrutta

Nonostante la Ferrari SF90 Stradale abbia fatto il suo debutto sul mercato già da un paio di anni, a quanto pare la casa del cavallino rampante non ha finito di lavorarci attorno, e sta testando qualche nuovo componente o tecnologia a bordo di una SF90 prototipo camuffata, che però è andata distrutta lo scorso weekend a seguito di un incidente.

Lo sfortunato evento è accaduto nei pressi di Hoffenheim, in Germania, e come si vede da un filmato apparso in rete, non si tratta di una SF90 qualunque, ma di un modello utilizzato per svolgere alcuni test, come suggerisce il wrap bianco e nero che la ricopriva. Inoltre certe immagini mostrano un interno ricco di strumentazione di bordo per monitorare e tenere traccia dei rilevamenti (a proposito di prototipi della rossa, guardate le prime foto rubate del SUV Ferrari Purosangue).

Difficile capire la dinamica dell’incidente dalle immagini, ma secondo alcuni testimoni presenti sul posto l’auto avrebbe sbandato finendo contro le barriere, su cui avrebbe sbattuto più volte fino a fermarsi a lato strada con notevoli danni, specialmente sulla parte frontale dell’auto. Successivamente il piccolo pacco batterie della Ferrari SF90 Stradale ha preso fuoco e ha richiesto l’intervento dei pompieri, che sono riusciti a spegnere il rogo in breve tempo nonostante per loro fosse la prima esperienza nello spegnimento di un’auto con caratteristiche EV.

Purtroppo sono cose che possono capitare, ma di certo si tratta di una giornata da dimenticare per gli ingegneri che si trovavano alla guida della vettura. In questa circostanza la Stradale si è fermata prima del previsto, ma se volete vederla nella sua forma migliore, godetevi la drag race tra McLaren 765 LT e Ferrari SF90 organizzata da Daniel Abt.