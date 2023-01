Germania, niente limiti di velocità sulle Autobahn 'Con le elettriche si va più piano'

In Germania le autostrade continueranno a restare senza alcun limite di velocità. Il ministro dei trasporti tedesco, Volker Wissing, lo ha ribadito nelle scorse ore, specificando appunto che sulle famose Autobahn si potrà continuare a circolare alla velocità desiderata.

Forse non tutti sanno che in Germania esistono lunghi tratti che sono liberi da alcuni divieto, cosa che rende uniche le strade tedesche e che spesso e volentieri permette alle case automobilistiche o agli addetti ai lavori di testare la velocità delle proprie auto. E' il caso recente ad esempio della Maserati Ghibli Trofeo V8, che ha sfrecciato a velocità folle proprio su un'Autobahn raggiungendo prestazioni impressionanti.

Sicuramente un vero lusso per i possessori di auto sportive e in generale per gli amanti del brivido, e le prospettive appaiono più che rosee. «La velocità è responsabilità individuale dei cittadini, purché non si mettano in pericolo gli altri. Lo Stato dovrebbe restare fuori da questo aspetto», ha spiegato il ministro tedesco intervistato di recente da «Bild am Sonntag».

In merito ai limiti di velocità, invece, Wissing ha tirato in ballo le auto elettriche: «I prezzi elevati dell’energia stanno già facendo sì che molte persone guidino più lentamente. E anche con le auto elettriche le persone non guideranno così velocemente perché vogliono risparmiare la batteria».

Da anni il governo tedesco dibatte sull'introduzione dei limiti di velocità, ma al momento la coalizione al comando composta da Socialdemocratici (SPD), Verdi e Liberali (FDP) non è intenzionata ad adottare alcuna limitazione visto che il partito dei Liberali, di cui fa parte proprio Wissing, è contrario.

Eppure il dibattito è sempre attuale, e nel 2021 anche l'ex campione del mondo di Formula 1, Sebastian Vettel, si era espresso in favore della limitazione di velocità sulle Autobahn, ma evidentemente anche la sua voce, seppur autorevole, non è stata ascoltata.