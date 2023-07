Germania, nuova legge: vietato sbattere le portiere delle auto con troppa forza

In Germania è stata introdotta una nuova curiosa legge che vieta agli automobilisti di fare rumore. Nel dettaglio, come riferito dalla stampa tedesca, ad introdurre questo nuovo regolamento è la città di Erdemannhausen, nella provincia del Baden-Württemberg.

A meno che non abbiate una BMW i7 che ha delle portiere tecnologicamente super avanzate, da ora in avanti non sarà più possibile chiudere ad esempio le porte delle auto con troppa forza, ma anche scaricare e caricare la merce, e tutto ciò che in generale può causare un forte rumore su un veicolo.

Chi trasgredisce la legge rischia una multa fino a 80 euro per aver appunto “rotto il silenzio”. Il nuovo regolamento è stato introdotto ufficialmente lo scorso 29 giugno 2023, e regolarizza il “rumore non necessario dei veicoli” ai sensi della Sezione 7.

Sono previste multe anche se si rimane in sosta con il motore al minimo per troppo tempo, o se sia suona il clacson quando non necessario. Vietato inoltre l'ingresso a motorini e motociclette negli edifici residenziali, e i residenti in generale monitoreranno che i loro compaesani rispettino le nuove normative, segnalando alla polizia eventuali condotte indisciplinate.

Ovviamente esistono anche in altre nazioni sanzioni molto simili, come ad esempio in Italia dove si deve spegnere il motore al passaggio ai livello, sia per l'inquinamento ambientale ma anche sonoro, o dove vige il divieto di utilizzare il clacson nei centri abitati.

Il sindaco della cittadina Marcus Kohler, ha commentato: “Non credo che abbiamo problemi straordinari con il rumore. Si tratta di una nuova versione dell’ordinanza di polizia che ci è stata inviata come modello dal consiglio comunale del Baden-Württemberg”.

Sicuramente il problema delle portiere non lo avrà chi acquisterà la nuova Fiat Topolino in versione spiaggina, che oggi sarà svelata al mondo intero: tutti gli altri dovranno invece stare molto attenti a non provocare rumori troppo forti.