Germania inarrestabile: investirà 6 miliardi di euro per aumentare stazioni ricarica EV

A Manhattan le stazioni di ricarica per EV superano i benzinai, ma si tratta di un caso davvero unico nel mondo in quanto trovare colonnine nel resto degli Stati Uniti - e anche in Europa - non è così facile. Ma in Germania si vuole agire in fretta, tanto che è stata approvata una spesa di 6,3 miliardi di euro per espandere il network di stazioni.

Come riportato dall’agenzia di stampa Reuters, infatti, la Germania vuole spingere verso il traguardo delle zero emissioni nette aumentando di 14 volte il numero di stazioni di ricarica in tutto il paese, portandole dalle 70.000 circa attuali a 1 milione entro il 2030.

I fondi stanziati verranno utilizzati per installare caricatori nelle piccole comunità e nei comuni svantaggiati, accelerando così l’espansione dell’infrastruttura: “Il nostro obiettivo è rendere più attraenti i veicoli elettrici, semplificare il processo di ricarica e quindi rendere più facile il cambiamento”, ha dichiarato il ministro Volker Wissing.

In aggiunta a questi fondi, il piano prevede l’accelerazione del processo di approvazione per la costruzione di stazioni. Tuttavia, non tutti hanno approvato questa idea: l'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (VDA), per esempio, afferma che si tratta di un passo importante, ma altre associazioni definiscono questo un processo altamente costoso che porterebbe a un maggiore controllo statale sul tema dell’elettromobilità. Questa spinta, ad ogni modo, si rivelerà indubbiamente molto utile al segmento EV.

