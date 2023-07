In Germania 'C'è una generale riluttanza ad acquistare auto elettriche'. Cosa succede?

Ve lo avevamo già scritto tempo fa, in Germania le auto elettriche non decollano, e in queste ore è giunta un'ulteriore conferma da parte di Handelsblatt, autorevole quotidiano tedesco di economia e finanza.

Quanto scritto è eloquente e non ha bisogno di interpretazione: "In Germania tra i consumatori si sta registrando una generalizzata riluttanza ad acquistare auto elettriche”.

Parole lapidarie che ovviamente pesano come dei macigni in un periodo di grande trasformazione per il settore automotive e in cui le principali aziende stanno investendo fior fiori di quattrini per questo storico cambiamento in vista del ban dell'Ue di benzina e diesel dal 2035.

Handelsblatt ha riportato anche il caso di Volkswagen "alle prese con problemi di domanda per i suoi modelli elettrici in Germania. Nel canale dei privati, gli ordini sono ben al di sotto dell'obiettivo annuale pianificato" per tutta la gamma ID, compreso il furgoncino Buzz, su cui l'azienda di Wolfsburg ha investito tantissimo tempo e denaro.

Ma la gloriosa casa di automobili tedesca è solo una delle tante aziende teutoniche che sta avendo difficoltà a vendere le auto elettriche. Stando a quanto specificato ancora dal giornale tedesco, tale decrescita della domanda sarebbe da attribuire a vari fattori come il calo degli incentivi all'acquisto, nonché l'inflazione a livelli record che di certo non sta aiutando i consumatori.

Handelsblatt sottolinea inoltre che anche le auto termiche stanno registrando cali di domande, ma è ovvio che sono le elettriche quelle su cui sono accesi i riflettori del mondo intero. Volkswagen avrebbe prodotto in Europa 97mila esemplari dei vari modelli ID, ma ne avrebbe venduti solo 73mila, quindi con un invenduto pari a 24mila veicoli, praticamente un quarto del totale: e ora che succede?

A voi la risposta ma si potrebbe ipotizzare che così come in Italia, anche la Germania deve fronteggiare un elevato scetticismo verso gli EV soprattutto per gli alti prezzi, le poche colonnine e i tempi di ricarica, elementi che continuano a spaventare, giustamente o meno, i futuri acquirenti.