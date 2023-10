Germania, crollo della vendita delle auto elettriche dopo il taglio degli incentivi

La Germania ha registrato un crollo nelle vendite delle auto elettriche nel corso del mese di settembre 2023. Tutta colpa (quasi sicuramente), del taglio degli incentivi statali, che ha portato ad una decrescita del 28.6 per cento su base annua.

Il divario cresce ulteriormente se si prendono in considerazione i dati di agosto 2023, quando le auto elettriche erano state ben il 63 per cento in più rispetto a quelle immatricolate a settembre.

Il settore automotive in generale ha tenuto, visto che le vetture commercializzate sono state 224.502 (-0.1 per cento rispetto a settembre 2022, dati dell'autorità federale dei trasporti Kba, Kraftfahrt-Bundesamt), ma è proprio il mercato delle green che ne ha risentito maggiormente.

Alla luce di tali dati si comprendono meglio le “agitazioni” in casa Volkswagen, che ha deciso di ridurre la produzione delle ID.3 e Cupra Born, proprio in previsione di un calo della domanda. Come detto sopra, a pesare nel drastico calo delle vendite delle vetture a zero emissioni, il taglio degli incentivi ed è molto probabile che a ciò si deve il boom degli acquisti di agosto, con i tedeschi che hanno ben pensato di fiondarsi sulle elettriche in massa, consci che da lì a poco lo stato avrebbe cancellato i corposi bonus.

Ma come sono cambiati nel dettaglio i bonus per l'acquisto di auto green? Come ricorda Quattroruote, dal primo settembre gli incentivi per le società sono stati bloccati e ciò fa chiaramente capire come nella terra di BMW, Audi e Mercedes, ad acquistare le elettriche siano soprattutto società e aziende che comprano flotte di vetture.

Ovviamente bisognerà attendere i dati di vendita del mese di ottobre 2023 per capire nel dettaglio se i numeri di settembre siano stati un caso o meno, ma fra i produttori di green in Germania monta la preoccupazione, alla luce anche delle altre sfide che il settore automotive si trova costretto ad affrontare.

Su tutti spicca la guerra dichiarata dall'Ue alla Cina che non è da escludere possa rivelarsi un clamoroso boomerang.