Germania, cosa succede? 'Cala interesse per le elettriche, cresce quello per le termiche'

Torniamo a parlare della Germania, nazione fra le grandi patrie dell'automobile europea insieme ad Italia e Francia, che negli ultimi mesi sta registrando dei dati un po' in chiaro scuro per quanto riguarda il mercato dell'elettrico.

Soltanto due giorni fa, ad esempio, vi riportavamo come in Germania, a dicembre 2023, le elettriche siano crollate del 58 per cento causa eliminazione degli incentivi. Ovviamente i dati vanno analizzati nel complesso e ci dicono che la quota di mercato delle green è cresciuta su base annua, ma è sotto gli occhi di tutti che le vetture a batteria non siano ancora diventate mainstream dalle parti di Monaco, Berlino, Stoccarda e via discorrendo.

A conferma di tale situazione un po' nebulosa anche l'autorevole studio realizzato da Deloitte, leggasi il Global Automotive Consumer Study 2024, attraverso cui sono state intervistati lo scorso autunno ben 27mila cittadini in 26 Paesi, fra cui 1.500 in Germania, circa le loro preferenze nel settore auotomotive.

Ebbene, stando alle risposte degli intervistati solo il 13 per cento dei tedeschi acquisterebbe ora come ora un'auto elettrica, una percentuale che l'anno scorso, paradossalmente, era un punto superiore, 14%.

Nel contempo è aumentato l'interesse nei confronti delle auto termiche, quindi benzina e diesel, passato dal 45 al 49 per cento su base annua. I tedeschi, inoltre, sottolineano come la prima discriminante per acquistare un'auto sia il prezzo, precisamente meno di 30mila euro.

Il 55% degli intervistati ha infatti fissato quella soglia come limite massimo da investire nella prossima vettura, mentre il 25% si spingerebbe fino a 50mila euro. Tenendo conto che il prezzo del nuovo sfiora ormai i 30mila euro, la cifra indicata ci sembra tutto sommato ragionevole.

Ovviamente se il discorso lo si legge dall'ottica green la situazione non è molto rosea per via del fatto che sono poche le vetture a batteria in vendita al di sotto di quella cifra, tra l'altro ai tedeschi hanno anche tolto gli incentivi, come detto sopra.

Harald Proff di Deloitte è quindi convinto che il mercato delle green calerà ulteriormente proprio per via dell'alto costo delle vetture, ed inoltre nel 2030 circoleranno in Germania “solo” 10 milioni di auto elettriche contro le 15 previste dal governo federale.