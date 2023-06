Germania come Italia: le auto elettriche non decollano e i problemi sono sempre gli stessi

In Italia l'auto elettrica è un flop con solo il 4% delle vendite, ma la nostra nazione non è purtroppo l'unica dove gli EV stentano a decollare. Anche in Germania, infatti, i dati sono decisamente preoccupanti e narrano di una situazione tutt'altro che rosea.

Nonostante nella nazione teutonica le auto elettriche vengano pubblicizzate in maniera massiccia, e lo si fa da anni, i tedeschi continuano ad essere ancorati alle origini, quindi diesel e benzina, fedeli ai vecchi propulsori Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Porsche e via discorrendo.

I dati di vendita del 2023 sembrano destinati a diminuire rispetto al 2022 stando ad alcuni analisti e ciò ovviamente non può che far riflettere. Secondo KBA l'anno scorso le nuove immatricolazioni di auto elettriche in Germania sono state 470.559, un nuovo record storico, ma nei primi cinque mesi dell'anno le nuove immatricolazioni di EV sono state solo 167mila, di conseguenza, se tale media venisse confermata, a fine anno le auto elettriche vendute saranno circa 400mila.

Nonostante le varie aziende automobilistiche stanno ampliando la gamma di modelli in vendita, comprese prestazioni e prezzi, gli automobilisti continuano a preferire le vecchie termiche. Ma quali sono i motivi? Le problematiche sono le stesse del mercato italiano, a cominciare dai prezzi, una base di partenza di 30mila euro che anche per il popolo tedesco, più ricco mediamente rispetto a quello italiano, rappresenta un costo elevato.

Anche da noi la situazione non è di certo rosea, tenendo conto che fra le 5 auto elettriche meno care il prezzo parte da 21mila euro. C'è poi il problema delle colonnine di ricarica, che non sono diffuse in maniera così capillare tale da indurre gli automobilisti a virare verso l'elettrico.

Infine c'è la questione dei tempi di consegna, visto che le auto elettriche mediamente hanno più tecnologia a bordo e quindi dotate di maggiori chip rispetto alle termiche. E' nota e risaputa la crisi dei chip di conseguenza per ottenere un'auto elettrica, salvo Tesla, bisogna attendere a volte tempi biblici.