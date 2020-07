La Germania blocca le moto nei weekend per il troppo rumore: la protesta dei centauri

Lo sappiamo, molti fra voi odiano le moto elettriche per via della loro silenziosità estrema, non cambierebbero il rombo della loro tradizionale neppure per tutto l'oro del mondo, ascoltate però cosa sta succedendo in Germania: in Renania-Vestfalia settentrionale vogliono chiudere alcune strade alle moto perché troppo rumorose.

Tutta la bellezza del rombo che tanto amate potrebbe ritorcersi contro, almeno nel Paese tedesco: lo scorso 10 marzo il primo ministro della Renania-Vestfalia settentrionale ha infatti avallato la proposta di vietare il transito alle moto su alcune strade nel corso del weekend, accolta poi dal Consiglio Federale lo scorso 15 maggio, con la discussione diventata in poco tempo di carattere nazionale e internazionale - visto che ne stiamo parlando anche noi.

Tutto questo perché si vorrebbe portare il limite di rumorosità a 80 dBA, bloccando così le moto nei giorni festivi e nei weekend in determinate strade. Ovviamente i motociclisti si sono subito fatti sentire, sono state raccolte oltre 200.000 firme tramite una petizione online e ci sono state dimostrazioni pacifiche in strada. A Monaco si sono radunati 23.000 centauri lo scorso 4 luglio, altre migliaia a Berlino, Dresda, Stoccarda e Amburgo. Oltre che per l'inquinamento da CO2, i mezzi tradizionali iniziano dunque a esser condannati anche per l'inquinamento acustico, che questo sia un ulteriore incentivo per passare alle moto elettriche...?