Dalla Germania arriva la nuova Evetta Openair cabrio: il prezzo è una mazzata

Quanti fra voi ricordano la mitica Isetta (guardate la BMW Isetta 300)? Una microvettura prodotta prima in Italia e poi su licenza in Germania da BMW, a cui molti produttori si stanno ispirando per produrre nuove microcar elettriche. Ultimo modello "tributo" è la nuova Evetta Openair che debutta in terra teutonica.

Sviluppata da ElectricBrands, le nuove Evetta Openair e Evetta Cargo sono state presentate al pubblico lo scorso mese di luglio, ora però gli ordini sono stati aperti. Il nome Openair è ovviamente tutto un programma, visto che abbiamo un tetto apribile che può essere aperto/chiuso tramite app.

La microcar è ovviamente 100% elettrica e viene alimentata da una batteria da 18 kWh (una batteria simile a quella della roulotte elettrica Bowlus Volterra), sufficiente per circa 200 km di autonomia. La velocità massima è di 90 km/h, non è dunque un simil-50 cc ma è poco più potente.

La Evetta Openair First Edition sarà limitata a 999 esemplari e può essere prenotata sin da ora sul sito ufficiale di Evetta o presso uno degli 800 rivenditori presenti in Europa. Le prime consegne sono previste a metà 2023 ma a che prezzo? L'Evetta Openair viene proposta a 33.333 euro, con un acconto di prenotazione di 3.333 euro. Un prezzo non proprio accessibile a tutti che si può abbassare con l'Evetta Prima, dal costo di 19.540 euro. Se vi piace questo genere di microcar elettrica, non perdete la Microlino: viene prodotta in Italia e in diverse versioni, anche se il suo prezzo di partenza è di 14.900 euro (abbiamo configurato la nuova Microlino).